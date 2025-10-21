تعزيز الوعي بصحة العيون: أمانة جدة تنفذ مبادرات وقائية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة جدة تنظم برنامجًا صحيًا للوقاية وسلامة العيون

نظمت أمانة محافظة جدة اليوم الثلاثاء برنامجًا صحيًا توعويًا للوقاية وسلامة العيون لمنسوبيها، بالتعاون مع مركز إبصار التخصصي. وذلك في مقر الأمانة الرئيس، ضمن جهودها لتعزيز الوعي الصحي وتهيئة بيئة عمل أكثر تفاعلاً وتعاونًا.

في إطار دعم بيئات العمل الصحية وتمكين الموظفين من الوصول إلى خدمات وقائية متخصصة، شمل البرنامج مجموعة من الأنشطة الصحية والتوعوية. وقد تضمن البرنامج فحوصات أولية للنظر لمنسوبي الأمانة، واستشارات طبية مبسطة، وتوزيع مواد توعوية حول أمراض العيون الشائعة وطرق الوقاية منها. كما تم تقديم هدايا رمزية للموظفين المشاركين.

ويأتي تنظيم البرنامج امتدادًا لجهود أمانة محافظة جدة في تعزيز بيئة العمل الصحية والإيجابية، من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية، ممثلة في قسم السعادة المؤسسية. حيث تسهم هذه الجهود في رفع مؤشرات الرضا والرفاه المهني بين منسوبي الأمانة، وتوسيع الشراكات مع الجهات المتخصصة، وتنويع برامج العناية بالموظف، بهدف تحقيق الكفاءة وتعزيز استدامة الأثر داخل بيئة العمل.