شكرا لقرائتكم خبر انطلاق ملتقى «خطى التمكين» في جازان لتعزيز ثقافة التطوع وتمكين الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات ملتقى «خطى التمكين»، الذي تنظمه أمانة منطقة جازان ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في بيت الثقافة بمدينة جيزان، بمشاركة عدد من القيادات والمختصين في مجالات العمل التطوعي والتنمية الاجتماعية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة التطوع، وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، وتهيئة بيئة محفزة لتبادل الخبرات بين رواد العمل التطوعي ومؤسسات القطاع غير الربحي، إلى جانب عرض الفرص والمبادرات التي تدعم الشراكة المجتمعية.

وعد المدير العام للمشاركة المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي بأمانة منطقة جازان المهندس أحمد بن سالم خواجي، العمل التطوعي في القطاعين البلدي والإسكاني ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وتنمية الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن الأمانة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التطوعية في مختلف محافظات المنطقة، شملت حملات التشجير، والنظافة البيئية، والتوعية المجتمعية، ومشاريع الإسكان التطوعية، تأكيدًا لعمق الشراكة بين المواطن والأمانة، وتعبيرا عن وعي المجتمع بدوره في التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية تمكين المتطوعين وبناء شراكات تكاملية مع القطاعين العام والخاص، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويجعل التطوع أسلوب حياة يعبّر عن روح الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.

وشهد الملتقى عرضا مرئيا عن جهود الأمانة التي تمكنت من استقطاب أكثر من 95 ألف متطوع ومتطوعة ضمن برامجها ومبادراتها المجتمعية في مختلف محافظات المنطقة، فيما تخلل الملتقى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت موضوعات التمكين المجتمعي وتنمية المهارات، بمشاركة خبراء في مجالات التطوع البلدي والإسكان والتنمية الاجتماعية، إلى جانب أركان تعريفية للجهات المشاركة تتيح للحضور فرصة الاطلاع على البرامج والمبادرات التطوعية في المنطقة.