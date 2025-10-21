وفد السعودية يصل إلى البحرين للمشاركة في الألعاب الآسيوية تحت قيادة الفيصل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصل سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إلى المنامة، عاصمة البحرين، حيث يترأس بعثة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب “المنامة 2025”. وكان في استقباله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين.

مصحوباً بسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز والأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وصل سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى معسكر الفريق السعودي في نادي القادسية بالمنطقة الشرقية، حيث حث اللاعبين واللاعبات على تقديم أداء مشرف يعكس تطور الرياضة السعودية بفضل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة.

يشارك المنتخب السعودي في الدورة بـ215 لاعب ولاعبة في 21 رياضة مختلفة، وتعد هذه المشاركة خطوة هامة في التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب “داكار 2026”.

وفي حفل رفع العلم السعودي في مركز البحرين العالمي للمعارض، تأكدت جاهزية المركز لاستضافة حفل الافتتاح الذي سيقام غداً. وفي المنافسات، حقق المنتخب السعودي انتصارًا في كرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية، بينما اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات تحت 17 عامًا استعدادًا للمشاركة في الدورة.