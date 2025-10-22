شكرا لقرائتكم خبر NHC innovation توقع مذكرة تفاهم مع شركة "BytePlus” لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت NHC Innovation، مذكرة تفاهم مع شركة BytePlus، الذراع الخدمية لشركة ByteDance العالمية، المالكة لمنصات شهيرة مثل TikTok وCapCut وLark . وتهدف الشراكة إلى تطوير وتنفيذ حلول متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم المنصات والخدمات العقارية والبلدية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من المهندس ريان العقل، الرئيس التنفيذي لشركة NHC Innovation، والسيد لونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة BytePlus في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ حلول المدن الذكية والتطبيقات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الخدمات البلدية والتنظيمية والإسكانية، ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المستخدم.

كما ستشمل الشراكة تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل اللغة ومعالجة المحتوى البصري والتحليلات التنبؤية وتحسين البيانات، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تقدمهاNHC Innovation.

وقال المهندس ريان العقل، الرئيس التنفيذي لشركة NHC Innovation:" تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرتنا نحو الابتكار والتحول الذكي. نسعى في NHC Innovation إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم خدمات تُحسّن جودة الحياة، وتعيد تعريف تجربة المستخدم، وترتقي بكفاءة العمليات في القطاعين البلدي والعقاري".

وأضاف م. العقل:

"من خلال هذا التعاون، نطمح إلى تطوير حلول شاملة للمدن الذكية ترفع كفاءة إدارة المدن، وتُعزز جودة الحياة في المملكة، فخورون بتجربتنا الريادية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدوات دعم القرار، ونتطلع إلى أن تُحدث هذه الشراكة أثرًا أوسع يعكس حيوية وتطور مجتمعنا."

من جهته، قال السيد لونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة BytePlus لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:

"تعكس شراكتنا مع NHC Innovation التزامنا المشترك بدعم مسيرة التحول الرقمي من خلال الجمع بين خبرة BytePlus العالمية في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وريادة NHC Innovation في تطوير المدن الذكية، سنعمل على تقديم تقنيات تُعزز الكفاءة التشغيلية وتُثري تجربة المستخدم. ونتطلع معًا إلى الإسهام في بناء مدن ذكية تضع الإنسان في قلب التطوير، وتضع معايير جديدة للتميّز الرقمي في المنطقة".

وتركّز الشراكة على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل اللغة والصور بما يُعزّز تقديم الخدمات والتفاعل مع المستخدمين، إلى جانب ابتكار مساعد رقمي ذكي لدعم المستخدمين في الخدمات العقارية والبلدية. كما تشمل المبادرات تطوير تطبيق بإضافة ميزات مثل البحث الذكي والتوصيات المخصصة وتحسين جودة البيانات، فضلاً عن تصميم تجارب رقمية تفاعلية تتمحور حول الإنسان تعزّز التفاعل وتدعم منظومة الابتكار في المملكة.

وتجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين NHC Innovation وBytePlus في توظيف التقنية لخدمة التحول الرقمي في المملكة، حيث يسعى الطرفان من خلال الدمج بين الخبرة والابتكار إلى تطوير حلول مؤثرة تُعزّز الخدمات البلدية، وتمكين المجتمعات، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.