سيلينا غوميز تكشف عن فستان زفافها المفضل من بين فساتينها الثلاثة

في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - على الرغم من أن النجمة العالمية سيلينا غوميز معروفة بحرصها الدائم على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، فإن حفل زفافها الذي أُقيم في أجواء شديدة الخصوصية داخل خيمة فاخرة في سانتا باربرا، لم يخلُ من لمحات شاركتها لاحقًا مع جمهورها، خصوصًا تلك المتعلقة بإطلالاتها الثلاث المميزة خلال الحفل.

سيلينا غوميز تشير إلى فستان زفافها المفضل

ارتدت سيلينا غوميز 3 فساتين أنيقة من تصيم "رالف لورين" خلال حفل زفافها، وفي لقاء حديث لها مع جينيفر هدسون في برنامج The Jennifer Hudson Show، أشارت غوميز إلى إحدى الفساتين بأنه فستانها المفضل على الإطلاق، وهو الفستان الذي صُمم بالكامل من الدانتيل، وقالت أنه "رائع" وأكدت أن ارتداء هذا التصميم كان بالنسبة لها "بمثابة حلمًا".

ويذكر أن حساب العلامة التجارية رالف لورين على الـ"يوتيوب" كان قد شارك لمحة عن صنع "فستان الزفاف المصنوع من الدانتيل الحريري" المخصص لـ غوميز، والذي يتميز بمشد مطلي يدويًا مع زخارف من الكريستال والدانتيل، وجاء في التعليق أن الفستان "تم وضع به أكثر من 300 زهرة دانتيل، وتم إضفاء طابع شخصي عليه من خلال نقش مطرز للأحرف الأولى من اسمي الزوجين وتاريخ الزفاف".

الفساتين الثلاثة لـ سيلينا غوميز

نشرت سيلينا غوميز، البالغة من العمر 33 عاماً، مؤخرًا مجموعة من الصور عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، كشفت فيها تفاصيل من حفل زفافها السري، والذي حرَصت على أن تُبعده عن أعين الإعلام.

ووثّقت خلال منشورها فساتينها الثلاثة التي ارتدتها في حفل زفافها، وجاء احدى الفساتين قصيراً ومنفوشاً بعض الشيء، وكانت بالفعل تشبه "سندريلا" إلى حد كبير؛ تحديداً بسبب تسريحة شعرها المموّجة.

بينما تميّز فستان أخر بتصميمه الفريد من زهرة الدانتيل المُجهزة يدويًا. بينما أول فستان ظهرت به جاء كلاسيكيًا مكشوف الكتفين.

أما بالنسبة لبلانكو؛ فقد ارتدى بدلة رسمية تقليدية مع ربطة عنق سوداء، من تصميم رالف لورين أيضاً.



حفل زفاف سيلينا غوميز

بعد عامين من الارتباط سوياً، تزوجت سيلينا غوميز Selena Gomez البالغة من العمر 33 عاماً، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو Benny Blanco، البالغ من العمر 37 عاماً، في كاليفورنيا يوم 27 سبتمبر. وقد شاركت المغنية والممثلة مجموعة من الصور التي توثّق زفافها، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 28 سبتمبر، الذي وافق 27 سبتمبر بكاليفورنيا- مصحوبةً بتعليق بسيط: "27/9/2025".

وظهرت الصور العروسين وهما يحتضنان بعضهما البعض، ويتشابكان الأيدي، ويستمتعان باللحظة. كما ظهرت إحدى اللقطات لقطة مقرّبة لباقة غوميز البسيطة من الزهور البيضاء، بينما تُبرز أخرى خاتمي زفافها الباهرين.



