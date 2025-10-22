رئيس الاجتماع الأول للمجلس الصناعي: وزير الصناعة يترأس الدورة الثالثة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الاجتماع الأول للمجلس الصناعي في دورته الثالثة، الذي انعقد في مقر الوزارة بالرياض اليوم، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.

الإجتماع يُشكل قمة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة لمجلس الصناعة، حيث تم التأكيد على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق تحسينات جوهرية في تحديات القطاع الصناعي. تم التركيز على الإنجازات في معالجة تحديات الأراضي الصناعية، وتحسين شروط التراخيص الصناعية.

وقد تناول الإجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما في ذلك جهود تعزيز عدالة المنافسة ومكافحة الغش التجاري، وتأجير الأراضي الحكومية للمنشآت الصناعية، ومقترحات لتجارب تشريعية.

وتم تقدير الجهود المبذولة لتحقيق النمو الصناعي وتعزيز الاستثمارات الصناعية النوعية في المملكة، بما في ذلك قرارات الحكومة لمعالجة وضع المصانع خارج المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية، وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي، والحوافز المعيارية.

يُذكر أن المجلس الصناعي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تبادل الأفكار وتحديد الأولويات ووضع السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير حلول تنفيذية للتحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز الشراكة بين القطاعين لتعزيز التنمية الصناعية في المملكة.