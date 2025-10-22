كآن أورغانجي أوغلو يكشف عن ارتباطه بالعالم العربي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:07 مساءً - كشف النجم التركي كآن أورغانجي أوغلو Kaan Urgancıoğlu عن جانب إنساني من حياته الخاصة وأصوله العائلية، مؤكّدًا أن جزءًا من جذوره يمتد إلى سوريا، وقال: "جدي والد والدتي كان سوريًا، انتقل أولًا إلى مدينة إزمير ثم إلى إسطنبول، وقد عشت معه ثلاث سنوات وافتقدته كثيرًا بعد رحيله".

تشابه العادات سرّ نجاح الدراما التركية في العالم العربي

تحدث النجم التركي في ندوته بـ مهرجان الجونة السينمائي، عن العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الدراما التركية والعربية، معتبرًا أن تشابه العادات والتقاليد بين الشعبين كان من أبرز أسباب نجاح الأعمال التركية في المنطقة.

وأوضح: "هناك ترابط كبير بين الدراما العربية والتركية، فالعادات متقاربة جدًا، وعندما تتم دبلجة الأعمال باللهجة السورية تصبح أقرب للمشاهد العربي، ومن هنا نشأت علاقة خاصة بيننا وبين الجمهور في الوطن العربي".

محبة الجمهور العربي منذ البدايات

واستعاد كآن أورغانجي أوغلو ذكرياته مع بدايات انتشار الدراما التركية في مطلع الألفينات، مشيرًا إلى أنه لمس محبة الجمهور العربي منذ تلك الفترة، رغم أنه كان لا يزال طالبًا في الجامعة.

وقال: "عندما كنت في الجامعة في بداية الألفينات، بدأت المسلسلات التركية تنتشر في الوطن العربي، وصرنا نتلقى رسائل من المشاهدين العرب الذين أحبوا أعمالنا وتفاعلوا معها".

لم أعتزل التمثيل... و العمل في الزراعة مجرد هواية

ونفى كآن أورغانجي أوغلو الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول اعتزاله التمثيل واتجاهه إلى العمل في الزراعة، بعدما نشر صورة له داخل حقل زراعي أثارت التكهنات.

وأوضح خلال الندوة: "قالت لي زوجتي إن هناك أخبارًا كثيرة انتشرت عن اعتزالي بعد الصورة التي نشرتها في الحقل، لكنني أؤكد أنني لن أترك التمثيل، فما زلت أحب أن أدخل بيوت الجمهور من خلال أعمالي الفنية".

وأضاف أن العمل في الزراعة هواية شخصية يمارسها في أوقات فراغه، لكنها لا تمثل بديلاً عن مهنته الأساسية، قائلًا: "العمل في الزراعة بالنسبة لي هواية أحبها، لكنها لا تُغنيني عن التمثيل، لأنه شغفي الأكبر ومسيرتي التي أعتز به".

التدرج سرّ النجاح

كما تحدّث النجم التركي عن حرصه منذ بداياته على عدم التسرع في مشواره الفني، مؤكدًا أنه آمن بأهمية التدرج وتطوير الذات قبل الانتقال إلى الأدوار الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا النهج كان أحد أسرار نجاحه واستمراره في الساحة الفنية حتى اليوم.

من "الحب الأعمى" إلى العالمية