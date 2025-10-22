شكرا لقرائتكم خبر "أدير العقارية" تُحقق نجاحًا استثنائيًا ببيع أبراج "رزون المسك" الفندقية في مكة المكرمة بقيمة إجمالية لامست 600 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا جديدًا في سجل إنجازاتها، بإتمام بيع أبراج "رزون المسك" الفندقية في مكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت 593,312,500 مليون ريال، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025م، في قاعة ليلتي بمدينة جدة، وسط حضور لافت من المستثمرين والمهتمين بقطاع الضيافة والعقار.



وشهد المزاد منافسة قوية للاستحواذ على هذه الفرصة الاستثمارية المتميزة، نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي في قلب حي العزيزية، بالقرب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وبما تضمه من ثلاثة أبراج فندقية فاخرة تمتد على مساحة بنائية إجمالية تبلغ أكثر من 121 ألف متر مربع، وتضم 1602 غرفة فندقية مجهزة وفق أعلى معايير الراحة والرفاهية.



ويُعد هذا البيع من أبرز الصفقات العقارية في مكة المكرمة خلال العام الجاري، لما يمثله من قيمة استثمارية كبرى تدعم نمو قطاع الضيافة الدينية وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.



وبهذه المناسبة، عبّر سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"، عن فخره بنجاح المزاد قائلاً: "نعتز بتحقيق هذا النجاح الذي يعكس ثقة المستثمرين في فرص "أدير العقارية"، ويؤكد المكانة الاستثنائية لمكة المكرمة كوجهة استثمارية واعدة في قطاع الضيافة. إن بيع أبراج"رزون المسك" بهذا الحجم والقيمة يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تقديم مشاريع نوعية تواكب تطلعات المستثمرين وتدعم مسيرة التنمية الوطنية".



وأضاف الحربي: "نحن في "أدير العقارية" نحرص على أن تكون مزاداتنا منصة حقيقية لتقديم فرص استثمارية رائدة، تجمع بين القيمة والموقع والعائد، وتسهم في تعزيز الحراك العمراني والاقتصادي في مختلف مدن المملكة."



ويُضاف نجاح مزاد "رزون المسك" الفندقية إلى سلسلة النجاحات التي حققتها "أدير العقارية" في تنظيم المزادات العقارية النوعية، ما يعكس احترافية الشركة في إدارة وتسويق الأصول العقارية المتميزة، ويعزز دورها الريادي في دعم السوق العقاري السعودي وتنشيط الاستثمارات النوعية في المدن المقدسة.