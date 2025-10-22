الاقتصاد

سعر سهم بوبا العربية (8210) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 22-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم بوبا العربية (8210) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 22-10-2025 1/2
  • سعر سهم بوبا العربية (8210) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 22-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم بوبا العربية (8210) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 22-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-21 23:23PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم الشركة للصناعات الأساسية (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 59.45 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والعنيد 63.75 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا