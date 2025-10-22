إيرام هيلفاجي أوغلو ترزق بطفلتها الأولى وتطلق عليها هذا الاسم المميز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - رزقت الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو التي تعيش تجربة أمومتها للمرة الأولى بطفلة أطلقت عليها اسم سورا. وقد شاركت إيرام هيلفاجي أوغلو الصورة الأولى لطفلتها بعد أيام قليلة على ولادتها عبر ستوري حسابها على إنستغرام من دون أن تظهر لها ملامح وجهها إنما ركزت إيرام هيلفاجي أوغلو بالصورة على يدها التي كانت تمسك بيد ابنتها التي أطلقت عليها اسمًا مميزًا وهو سورا والذي يعني "السماء" باللغة اليابانية، وكأنها تقول لها إن يدها ستبقى ترافقها منذ لحظة ولادتها وطيلة حياتها. ونادتها في تعليقها على الصورة بـ "سمائي"، طبقًا لاسمها سورا والذي يعني السماء.

إيرام هيلفاجي أوغلو لابنتها سورا: سأكون معكِ دائمًا



عبّرت الممثلة إيرام هيلفاجي أوغلو عن فرحتها الغامرة باستقبال مولودتها وعلقت على الصورة الأولى لطفلتها عبر ستوري حسابها على إنستغرام بكلمات دافئة محببة أشبه برسالة مؤثرة استقبلت من خلالها ابنتها في الحياة وكتبت: "شكرًا لكِ على قبولي في تلك السماء اللامحدودة. عندما لا تتمكنين من رؤيتي دائمًا بجانبكِ، سأكون معكِ دائمًا. سمائي، تلك التي ربيتها في داخلي، سورا حبيبتي ".

وقد لفت اسم سورا الاهتمام منذ الإعلان عن إطلاقه على طفلة الممثلة إيرام هيلفاجي أوغلو، وأصبح موضوعًا للنقاش عن معناه حيث تبين أن سورا تعني "سماء" باللغة اليابانية. وتم الكشف أنه يستخدم في اليابان كاسم للذكور والإناث معًا. وعقب الولادة، أعلن زوجها رجل الأعمال أورال كاسبار، على مواقع التواصل الاجتماعي أن ابنته سورا قد وُلدت. وأن إيرام وسورا بصحة ممتازة. وشكر كل من دعمهم.

شاركت إيرام هيلفاجي أوغلو الصورة الأولى لطفلتها سورا عبر ستوري حسابها على إنستغرام

إيرام هيلفاجي أوغلو وحفل الـ Baby Shower

وكانت النجمة التركية الشهيرة إيرام هيلفاجي أوغلو شاركت في سبتمبر الفائت عبر حسابها على إنستغرام، فيديو من حفل استقبال مميز قبل ولادة طفلتها. حفل الـ Baby Shower الذي أقامته إيرام هيلفاجي أوغلو وسط صديقاتها جرى في أجواء من المرح والسعادة، في حديقة طغى عليها اللونان الأبيض والوردي، ما زاد المكان صفاءً وجمالًا. تعدّ إيرام هيلفاجي أوغلو من أبرز النجمات في الدراما التركية حيث تحظى بشعبية واسعة ليس فقط في تركيا إنما في الوطن العربي ويترقب متابعوها مسلسلاتها وكل ما يتعلق بها وأخبارها الفنية والخاصة، ومنها مؤخرًا الحفل الذي أقامته إيرام هيلفاجي أوغلو ويسبق استقبال طفلتها وقد جرى في أجواء طغى عليها المرح والسعادة في حديقة مليئة بالأشجار والعشب الأخضر تمّ تزيينها بديكور لافت يلائم طابع الحفل غلب عليه اللونان الوردي والأبيض. وقد أضاف هذا الديكور جوًا من الرقة والهدوء على المكان حيث تم حفل الـ Baby Shower وهذا النوع من الحفلات بات شائعًا جدًا لاسيما لدى المشاهير. وقد أقامت إيرام هيلفاجي أوغلو حفل استقبال قبل ولادة طفلتها وسط صديقاتها وبدت السعادة تشعّ في عينيها حيث أطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبّع أسفله بالزهور الزرقاء أظهر جمالها وإشراقتها. وقد شهد الحفل ألعابًا وتسلية ومرحًا وحماسًا. وكانت إيرام وصديقاتها يلتقطن الصور والفيديوهات من الحفل والديكور المميز والإكسسوارات المرافقة لطابع الحفل. وقد لفت انتشار ملابس للأطفال معلقة في أكثر من مكان في الحديقة انسجامًا وفكرة الحفل الذي شهد العديد من الزينة المميزة. والتقطت إيرام وصديقاتها في نهاية الحفل صورة جماعية أمام قالب حلوى على شكل قلب باللون الأبيض.

وكشفت إيرام هيلفاجي أوغلو أنها استمتعت بالوقت الرائع الذي أمضته مع صديقاتها، وأنها جهزت أول حفل لابنتها مع صديقاتها اللواتي حضرن لمشاركتها في هذا اليوم المميز في حياتها. وشكرتهن على دعمهن لها.

View this post on Instagram A post shared by İrem Helvacıoğlu Kaspar (@iremhlvcioglu)

نبذة عن حياة إيرام هيلفاجي أوغلو

ولدت النجمة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو في 2 فبراير من العام 1990 في ألمانيا حيث عاشت معظم حياتها. منذ صغرها، ظهر لديها شغف بالتمثيل. وبمرور الوقت قررت العودة إلى بلدها تركيا حيث أنهت دراستها الجامعية في أنقرة. لفتت موهبة إيرام هيلفاجي أوغلو التمثيلية العديد من المنتجين وأصبحت تتلقى الكثير من العروض. ويعرف عنها أنها تختار أدوارها بعناية فائقة. ظهرت إيرام هيلفاجي أوغلو في العديد من المسلسلات ومنها "وادي الذئاب"، "حريم السلطان"، "بنات الشمس"، و"مصيبة رأسي"، و"انتظرتك كثيرًا" وغيرها. وساهمت مشاركتها في هذه الأعمال وغيرها بتحقيق الشهرة الكبيرة لها حيث أصبحت تتمتع بشعبية كبرى مما منحها مكانة خاصة ليس فقط لدى الجمهور التركي إنما العربي أيضًا لاسيما مع بطولتها في مسلسل "البحر الأسود" الذي حقق لها شهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي حيث أطلت بدور "نَفَس". كذلك شاركت إيرام هيلفاجي أوغلو في العديد من الأفلام السينمائية. وهي متزوجة من رجل الأعمال أورال كاسبار في أكتوبر من العام الفائت. وقد تصدرت إطلالتها الترند في حفل زفافها حيث ارتدت فستان زفاف من الساتان على شكل جاكيت كبير ذات أكمام منفوخة. ونسقت معه جوارب بيضاء لامعة.

