شرشحة فى البيت الأبيض

يحتمع الرئيسان الأمريكى والروسى فى بودابست عاصمة المجر يوم الخميس القادم، وإذا فكر أحدكم أن يسأل لماذا بودابست بالذات ومَن الذى اختارها، فإنى أنصحه بسحب سؤاله لأن هناك فى البيت الأبيض تقبع امرأة سليطة اللسان ترد على مثل هذا السؤال قائلة للسائل: أمك هى من فعلت!.. وقد قالت كارولين ليفيت ذات الثمانية وعشرين عامًا هذا الكلام، وهى المتحدثة باسم البيت الأبيض، وألجمت الصحفى من موقع هاف بوست الأمريكى الذى طرح عليها السؤال عبر أحد تطبيقات المحادثة المفتوحة مع البيت الأبيض. وعندما سألها المراسل المصدوم إذا كانت تعتبر ردها ظريفا فإنها هاجمته وموقعه الإخبارى قائلة بالنص: «من المضحك بالنسبة لى أنكم تعتبرون أنفسكم صحيفة.. أنت يسارى متطرف لا يأخذ أحد موقعك على محمل الجد، وحتى زملائك فى وسائل الإعلام لهم نفس الموقف.. توقف عن إرسال أسئلتك المخادعة والمتحيزة والسخيفة لى». وقال موقع هاف بوست تعليقًا على ذلك إن البيت الأبيض تخلى عن الدبلوماسية ولجأ إلى لغة ساحات المدارس بدلًا من الرد على سؤال سياسى مشروع، وأضاف الموقع أنه سيواصل طرح الأسئلة التى لا يرغب متحدثو البيت الأبيض فى الإجابة عنها.

تثير هذه الواقعة الغريبة دهشة كل من تابعها لأن مواصفات شاغل هذه الوظيفة فى البيت الأبيض لم تتضمن فى أى وقت من الأوقات الشرشحة والتهرب من الإجابة عن الأسئلة من خلال البذاءة واستخدام لغة الحوارى. وأظن أن وجود دونالد ترامب فى سدة الحكم بكل شعبويته وفضائحيته وانفلات لسانه هو ما يشجع معاونيه على محاكاته بأمل نيل استحسانه ورضاه، فهو يعيش الآن أزهى أيام حياته ويعتبر نفسه رسول وصاحب مدرسة حديثة فى الحكم. والسادة الذين يتابعون أداء مارك روبيو وزير الخارجية وجيه دى فانس نائب الرئيس يلاحظ تطور ونمو منسوب الانفلات والتبجح ومخاصمة المنطق عند الإجابة عن أسئلة الصحفيين، وهما مع باقى الفريق الرئاسى يعبرون ويتماهون مع تيار شعبوى عالمى اسمه معاداة النخب، وهذا التيار لا يؤمن بالدبلوماسية ولا بالقانون أو المنطق، بل يؤمن بحل المشكلات من خلال البلطجة والصدمات ومجافاة الذوق والأدب واللياقة.. وقد شاهد ممثلو هذا التيار رئيسهم وهو يدعو الناس إلى البيت الأبيض ثم يشرع فى إهانتهم ومعاملتهم باستهتار ثم طردهم وإلغاء حفلات العشاء التى كانت معدة لهم. لقد شاهدوا هذا ورأوه يأتى بنتائج إيجابية فقرروا اعتماد ذات الأسلوب فى هذه الفترة الرئاسية أملا فى تعميمه فى المستقبل!..

وهم فى غيّهم هذا أراهم يتناسون أن القانون والدستور والبروتوكول والاحترام هى الدعائم التى تقيم الدولة وتبقيها وتحفظ مكانتها وليس العكس، وأن الأخت التى تزهو بالشرشحة فى مواجهة صحفى يمارس عمله ويسأل سؤالًا طبيعيا يجدر بها أن تعمل متحدثة باسم عربخانة وليس بيتًا رئاسيًا، لكن يبدو أن هذا الأمر لا يشغلها وقد يدفع بها خطوات للأمام، إلا إذا نجحت حركة «لا ملك فى أمريكا» التى تجتاح مظاهراتها المدن الأمريكية فى فرملتها وإعادتها مع سيدها إلى الحجم الطبيعى.

أسامة غريب – المصري اليوم

