زيوت طبيعية لترطيب بشرتك في الخريف: سرّ النعومة والإشراقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - مع بداية فصل الخريف، تبدأ البشرة بمواجهة مرحلة دقيقة من التغيّرات التي تؤثر على نضارتها ورطوبتها. فمع انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسبة الرطوبة في الجو، تفقد البشرة توازنها الطبيعي تدريجياً، فتبدو أكثر جفافاً وبهتاناً، وتحتاج إلى رعاية مضاعفة تُعيد إليها توازنها الطبيعي. في هذه المرحلة الانتقالية، لا يكفي الاكتفاء بالكريمات المرطّبة فحسب، بل يصبح الاعتماد على الزيوت الطبيعية خطوة أساسية وفعّالة ضمن روتين العناية اليومي. فالزيوت المستخرجة من الطبيعة تُعتبر من أقدم وأغنى الأسرار الجمالية التي عرفتها المرأة منذ القدم، بفضل ما تحتويه من أحماض دهنية أساسية، وفيتامينات، ومضادات أكسدة تساعد على ترميم الحاجز الواقي للبشرة، وتغذيتها بعمق من الداخل، لتبقى ناعمة ومرنة رغم تقلّبات الطقس. كما أنّ ملمسها الحريري وقدرتها على اختراق الطبقات السطحية للجلد يجعلانها مثالية لعلاج الجفاف والتشقّق الذي يرافق هذا الفصل.

في ما يلي، "الخليج 365" تقدّم لك أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة في الخريف، والحفاظ على نضارتها طوال الموسم.

زيت الأرغان... الذهب السائل لترطيب البشرة في الخريف

امرأة ترطب بشرتها بزيت الأرغان

يعدّ زيت الأرغان المغربي أحد أهم أسرار العناية بالبشرة الجافة، فهو يُلقّب بالذهب السائل، لغناه بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تُعيد للبشرة نضارتها ولمعانها الصحي. هذا الزيت المستخرج من نواة شجرة الأرغان النادرة في المغرب، يُعتبر كنزاً جمالياً طبيعياً بفضل احتوائه على فيتامين "هـ" E ومجموعة من الأوميغا 6، التي تعمل معاً على ترميم البشرة من الأعماق، وتحسين مرونتها، والحدّ من علامات الجفاف والتقشّر الناتجة عن تغيّر الطقس. كما يتميّز بملمسه الحريري وسرعة امتصاصه دون أن يترك طبقة دهنية مزعجة، ما يجعله خياراً مثالياً للاستخدام اليومي في موسم الخريف، سواء كزيت مرطّب ليلي أو كعلاج مغذٍ للبشرة المتعبة.

طريقة استخدام زيت الأرغان لترطيب بشرتك

نظّفي وجهك جيداً باستخدام غسول الوجه، لإزالة الشوائب وبقايا المكياج، ثم جفّفيه بمنشفة ناعمة بطريقة التربيت، لتبقى البشرة رطبة قليلاً، مما يساعد على امتصاص الزيت بشكل أفضل.

ضعي ثلاث إلى خمس قطرات من زيت الأرغان في راحتي يديك، وافركيهما بلطف لتدفئته وتنشيط مكوّناته الحيوية.

وزّعي الزيت على الوجه والعنق بحركات دائرية تصاعدية، مع التركيز على المناطق الجافة مثل الخدين والجبهة. هذا التدليك يحفّز الدورة الدموية ويُعزّز امتصاص العناصر المغذية.

يمكنك مزج بضع قطرات من زيت الأرغان مع كريمك الليلي المعتاد، لزيادة فعالية ترطيب البشرة وتعزيز عملية التجدد الخلوي خلال ساعات النوم.

إذا شعرت باحمرار أو جفاف شديد بسبب تغيّر الطقس، ضعي طبقة خفيفة من الزيت مباشرة على المنطقة المتضرّرة، لتسكينها ومنحها نعومة فورية.

اجعليه الخطوة الأخيرة في روتينك الليلي، قبل النوم بنحو 30 دقيقة، ليمنح بشرتك التغذية الكاملة والراحة طوال الليل.

زيت اللوز الحلو... لتعزيز مرونة البشرة في الخريف

زيت اللوز الحلو - الصورة من Freepik - by atlascompany

يتألّق زيت اللوز الحلو كإكسير ناعم يعتني بالبشرة بلطف ويعيد إليها مرونتها دون إثقالها. هذا الزيت الذهبي، الغني بفيتامينات "أ" A و"هـ" E و "ب" B، يُعدّ من أكثر الزيوت الطبيعية قدرةً على تهدئة البشرة الحساسة وتجديد الخلايا، بفضل تركيبته التي تحبس الرطوبة داخل الجلد وتحافظ على توازنه. ما يميّز زيت اللوز الحلو أنه يناسب جميع أنواع البشرة، لا سيما الجافة والحساسة، إذ يعمل كدرع واقٍ ضد الجفاف الناتج عن الهواء البارد، كما يمنح ملمساً رائعاً عند الاستخدام المنتظم.

طريقة استخدام زيت اللوز الحلو لترطيب بشرتك

نظّفي وجهك بغسول مرطّب، ثم جفّفيه برفق مع ترك القليل من الرطوبة، ما يساعد على امتصاص الزيت.

ضعي كمية صغيرة من الزيت في راحتي يديك، وافركيهما معاً لتدفئته وتنشيط خصائصه المغذية.

دلّكي الزيت بلطف على الوجه والعنق بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى. استخدمي أطراف الأصابع لتدليك محيط العينين بدقة، إذ يساعد الزيت على تنعيم الخطوط الرفيعة وتقليل الانتفاخ.

استخدمي زيت اللوز الحلو في المساء بعد تنظيف البشرة كخطوة أخيرة قبل النوم، ودعيه يعمل خلال الليل على ترميم خلايا الجلد وتجديدها.

قناع زيت اللوز الحلو لترطيب مضاعف: امزجي ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو مع ملعقة من العسل الطبيعي، وضعي الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذه الخطوة تمنحك ترطيباً مضاعفاً وإشراقة فورية.

ترطيب الجسم بعد الاستحمام: بعد الاستحمام، استخدمي الزيت على بشرة رطبة قليلاً لتثبيت الترطيب، خاصة على الكوعين والركبتين والمناطق الجافة.

زيت جوز الهند... لترطيب البشرة من العمق في الخريف

امرأة بشرتها نضرة - الصورة من Freepik - by cookie_studio

لا شيء يضاهي دفء وفعالية زيت جوز الهند في ترطيب البشرة وإعادة التوازن للبشرة في الخريف. هذا الزيت الطبيعي الفاخر، المستخرج من لبّ جوز الهند الطازج، يُعدّ من أكثر الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية المشبعة مثل حمض اللوريك، التي تعمل على ترميم الحاجز الواقي للبشرة وحبس الرطوبة داخلها. بفضل تركيبته المغذية، يُعتبر زيت جوز الهند علاجاً طبيعياً فعّالاً لجفاف البشرة، إذ يمنحها ملمساً مخملياً ناعماً ولمعاناً صحياً يدوم طوال اليوم.

إضافة إلى خصائصه المرطّبة، يتميّز هذا الزيت بقدرته على تهدئة التحسس الجلدي، ومكافحة التشققات الناتجة عن الطقس البارد. كما أنه مضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مناسباً للبشرة الحساسة وللاستخدام اليومي بأمان.

طريقة استخدام زيت جوز الهند لترطيب بشرتك

اغسلي وجهك بغسول لطيف لإزالة الشوائب، ثم جفّفيه بلطف مع إبقائه رطباً قليلاً لتسهيل امتصاص الزيت.

خذي كمية صغيرة من زيت جوز الهند، ودفّئيها بين راحتي يديك.

وزّعي الزيت على الوجه والعنق بحركات دائرية لطيفة، مع التركيز على المناطق الجافة مثل الخدين والجبهة. يمكنك أيضاً تطبيقه على الشفاه المتشقّقة لترطيبها.

قناع زيت اللوز الحلو لتجديد البشرة ليلاً: استخدمي زيت جوز الهند كقناع ليلي للوجه. ضعي طبقة رقيقة قبل النوم ودعيه يعمل على ترميم خلايا البشرة وتجديدها أثناء الليل.

ترطيب الجسم بعد الاستحمام: ضعي الزيت مباشرة بعد الاستحمام على بشرة رطبة قليلاً لتثبيت الترطيب. هذه الخطوة تمنح الجلد ملمساً حريرياً يدوم لساعات طويلة.

قناع أسبوعي للعناية الفائقة: امزجي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من زيت الورد الدمشقي وضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذه الخطوة تعزّز النعومة وتعيد للبشرة توهّجها الطبيعي.

زيت الورد الدمشقي لتعزيز إشراقة البشرة في الخريف

زيت الورد الدمشقي

يُعدّ زيت الورد الدمشقي من أرقى الزيوت العطرية وأكثرها غنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وخصوصاً فيتامين "ج" C، الذي يساعد على تفتيح البشرة وتجديد خلاياها، بالتالي تعزيز نضارتها ونعومتها. يمتاز زيت الورد الدمشقي بقدرته على تهدئة البشرة الحساسة، والتقليل من مظهر الاحمرار، وتعزيز الإشراقة الطبيعية، مما يجعله مثالياً لاستخدامه خلال الفصول الانتقالية التي تشهد تقلبات مناخية قاسية. كما أنّ عبيره الوردي الناعم يضفي لمسة من الرفاهية والهدوء النفسي، ليحوّل روتين العناية إلى طقس عطريّ مترف.

طريقة استخدام زيت الورد الدمشقي لترطيب بشرتك

بعد تنظيف الوجه وتجفيفه بلطف، ضعي 2 إلى 3 قطرات من الزيت على أطراف أصابعك، ثم دلّكيها على الوجه والعنق بحركات تصاعدية خفيفة.

استخدميه صباحاً ومساءً لترطيب فوري وتأثير إشراقي طبيعي.

مزجه مع الكريم أو السيروم: أضيفي بضع قطرات من زيت الورد الدمشقي إلى كريمك أو سيرومك اليومي، فذلك يعزّز فعاليته ويمنح البشرة ترطيباً مضاعفاً مع عطر خفيف يدوم لساعات.

قناع أسبوعي للترطيب والتفتيح: امزجي ملعقة صغيرة من زيت الورد الدمشقي مع ملعقة من الزبادي أو العسل الطبيعي، وطبّقي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذه الخطوة تمنح بشرتك إشراقة وردية فورية.

عناية ليلية متكاملة: قبل النوم، استخدمي الزيت على بشرة نظيفة كخطوة نهائية في روتينك الليلي. ضعي قطرات صغيرة على الوجه والرقبة، ودلّكي بلطف لتحفيز تجدد الخلايا واستعادة التوهّج الصباحي.

لمسة ترطيب فاخرة للجسم: يمكنكِ إضافة بضع قطرات من زيت الورد إلى لوشن الجسم أو ماء الاستحمام، لتحصلي على ترطيب ناعم وعطر فاخر يرافقك طوال اليوم.

سيعجبك أيضاً التعرف إلى تجديد البشرة بعد الصيف.. دليل شامل لأسرار استعادة الإشراقة والنضارة

زيت الجوجوبا... لترطيب البشرة المختلطة في الخريف

يُعرف زيت الجوجوبا الفريد بأنه الأقرب في تركيبه إلى الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة (الزهم)، ما يجعله قادراً على تنظيم إفراز الدهون دون التسبّب بانسداد المسام أو ترك ملمس دهني مزعج. يتميز هذا الزيت بغناه بفيتامين "هـ" E، والمعادن الأساسية مثل الزنك والنحاس، ما يساعد على ترميم الحاجز الواقي للبشرة، وتعزيز مرونتها، ووقايتها من تأثيرات الطقس البارد والرياح الجافة التي تميّز فصل الخريف. كما يتمتّع بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة الاحمرار والتحسس الجلد، ما يجعله مثالياً للبشرة المختلطة والحساسة على حدّ سواء.

طريقة استخدام زيت الجوجوبا لترطيب بشرتك

اغسلي وجهك جيداً بغسول لطيف، ثم جفّفيه برفق مع إبقاء القليل من الرطوبة على الجلد لتسهيل امتصاص الزيت.

ضعي 3 إلى 4 قطرات من زيت الجوجوبا في راحتي يديك، وافركيهما لتدفئته وتنشيط خصائصه الترطيبية قبل التطبيق.

دلّكي الزيت بلطف على الوجه والعنق بحركات دائرية خفيفة. يمكنك التركيز على المناطق الجافة مثل جانبي الأنف أو أطراف الخدين، مع تجنّب الإفراط في الكمية على منطقة T-zone (الجبين والأنف والذقن)

استخدامه قبل المكياج: بفضل تركيبته الخفيفة وغير الدهنية، يمكن استخدامه كبرايمر طبيعي قبل وضع المكياج، إذ يمنح البشرة ترطيباً ناعماً ويُسهّل انسياب المستحضرات عليها.

روتين ليلي مغذٍ ومتوازن: استخدمي زيت الجوجوبا ليلاً بعد تنظيف البشرة كخطوة نهائية، ودلّكيه برفق لتعزيز عملية التجدد الخلوي أثناء النوم.

عناية إضافية للجسم: أضيفي بضع قطرات من زيت الجوجوبا إلى لوشن الجسم أو طبّقيه مباشرة على المرفقين والركبتين بعد الاستحمام لترطيبها بعمق.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.