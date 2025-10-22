استحواذ شركة BlackRock على بيتكوين بقيمة 211 مليون دولار: التفاصيل

استحوذت شركة “BlackRock”، أكبر مدير للأصول عالميا، على بيتكوين بقيمة 211 مليون دولا لصالح عملائها، ضمن صندوقها المتداول في البورصة (ETF) المخصص للبيتكوين. ويأتي هذا الاستحواذ كجزء من توسع مستمر لمحفظتها من الأصول الرقمية، حيث بلغ إجمالي ما يديره الصندوق أكثر من 800,000 بيتكوين حتى منتصف أكتوبر 2025.

تعكس هذه الخطوة استمرار اهتمام المؤسسات المالية الكبرى بالبيتكوين، رغم تقلبات السوق.

وتُعد عمليات الشراء المتكررة من قبل BlackRock مؤشرا واضح على تنامي الاعتماد المؤسساتي على العملات المشفرة كجزء من استراتيجيات استثمارية مدروسة.

يعتمد الصندوق المتداول في البورصة كأداة رئيسية للشركة في تسهيل وصول عملائها إلى سوق البيتكوين، ما يعزز انتشار هذا الأصل الرقمي بين كبار المستثمرين.

ويُشير هذا التراكم المتواصل إلى تحول تدريجي في هيكل ملكية البيتكوين، من مستثمري التجزئة إلى مؤسسات استثمارية ذات ثقل مالي كبير.

اقرأ أيضا:

شركة “سبيس إكس” تحول ما قيمته 268 مليون دولار من البيتكوين لأول مرة منذ 3 أشهر

هونغ كونغ تمضي قدما في سوق العملات المستقرة بينما بكين تُعرب عن قلقها

