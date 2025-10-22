شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل نزيف الخسائر بسبب جني الأرباح وتزايد التفاؤل التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين"الذهب" قد يفقد التداول فوق 4,000 دولار

•ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية



انخفضت أسعار الذهب على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها الحادة لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين ، على وشك فقد التداول فوق الحاجز النفسي عند 4,000 دولار للأونصة ،بسبب تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،بالإضافة إلى تزايد التفاؤل التجاري وانحسار الطلب على أصول الملاذات الآمنة.



ويضغط على الأسعار أيضًا استمرار ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، مع تركيز المستثمرون على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح في سوق الصرف الأجنبي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.9% إلى (4,004.56 $) الأدنى منذ 10 أكتوبر الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,124.91$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,161.19$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقد الذهب نسبة 5.3% ،بأكبر خسارة يومية منذ أغسطس 2020 ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,381.73 دولارًا للأونصة.



تفاؤل تجاري

صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، وقلل من مخاطر الصدام بشأن قضية تايوان.



أفادت صحيفة "مينت" الهندية أن نيودلهي وواشنطن تقتربان من إبرام اتفاق تجاري طال انتظاره، من شأنه أن يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الهندية من 50% إلى 15%.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1%،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع عند 99.06 نقطة ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الصعود في ظل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره أكثر الأصول جذبًا في الوقت الراهن، خاصة مع تصاعد التوقعات بتوجه عدد من البنوك المركزية الكبرى — في بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا — نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا لدعم اقتصاداتها المتباطئة.



توقعات حول أداء الذهب

•قال "مات سيمبسون"، كبير المحللين فى شركة ستون إكس: إن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان بمثابة الشرارة الصغيرة التي تسببت في انهيار وتحوّل اتجاه الذهب بعد موجة صعود قوية.



•وأضاف سيمبسون: ما يحدث الآن هو مجرد إعادة تموضع فني في سوق كان من الواضح أنه بحاجة إلى تصحيح بعد الارتفاع المطوّل فوق مستوى 4,000 دولار، وأعتقد أننا شهدنا بالفعل أسوأ مراحل التقلبات اليومية، إذ من المرجح أن يتم استغلال أي تراجعات جديدة في الأسعار للشراء.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت أمس الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,058.66 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو 2022.



نظرة فنية

