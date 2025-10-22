ابنة أليك بالدوين تتحدث عن طفولتها الوحيدة والقاسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:07 مساءً - عارضة الأزياء السابقة آيرلند بالدوين، ابنة الفنان العالمي أليك بالدوين وكيم باسينجر، فتحت قلبها أخيراً وخرجت عن صمتها وتحدثت بجرأة عن طفولتها المُعقدة وعلاقتها المضطربة بسبب عائلتها الشهيرة، وذلك عبر مدونتها بعنوان "30 Flirty and Surviving".

معاناة آيرلند في طفولتها

آيرلند بالدوين، البالغة من العمر 29 عاماً، وصفت في مدونتها الشخصية البيئة التي نشأت فيها بـ"الوحيدة"، وأنها كانت تعيش بين أفراد عائلة "نرجسيين وغير موثوق بهم".

وأشارت آيرلند أنها تعلمت الكثير من تجربتها القاسية في طفولتها ما جعلها اليوم تعرف جيداً كيف تبني مفهومها الخاص عن العائلة، وتستطيع منح ابنتها حياة مختلفة تماماً عن الحياة التي عاشتها.

وقالت آيرلند، إنها نشأت من دون حضور فعلي لوالديها أو إخوة يشاركونها طفولتها، بجانب شعورها بأنها تحتاج بذل مجهود لنيل رضا أفراد عائلتها، الأمر الذي أدركت مؤخراً مدى تأثيره النفسي السلبي على شخصيتها.

وقالت: "كان تصديقهم ومدحهم لي ذا معنى كبير. لم يكن هناك ما هو أكثر تحرراً من إدراك مدى خطورة هؤلاء الأشخاص".

ثم تطرقت آيرلند للحديث عن ابنتها الصغيرة هولاند، التي تبلغ من العمر عامان، وشددت على رغبتها في حمايتها من التأثيرات السامّة التي عاشتها بنفسها: "ابنتي ليست مضطرة للتعرف إلى هؤلاء الأشخاص، أستطيع حمايتها منهم وأبذل قصارى جهدي معها لبناء فكرتها عن العائلة، خطوة بخطوة".

وتابعت: "هدفي النهائي كأم هو إظهار كيف تتعامل الأسرة الحقيقية مع بعضها البعض".



انفصال أليك وباسينجر.. ومحاولة آيرلند المتأخرة لتحسين علاقتها مع والدها

يذكر أن أليك بالدوين وباسينجر، كانا متزوجين من عام 1993 إلى عام 2002، واعترف الممثل أليك من قبل في برنامج الواقع "The Baldwins" أن الجزء "الأكثر حزناً" في انفصاله عن زوجته، هو كيف أثرت المعركة القانونية سلباً على علاقته بآيرلند.

وبعد انفصاله بعدة سنوات، تزوج أليك من هيلاريا بالدوين في عام 2012، وأنجبا سبعة أطفال هم؛ كارمن، 12 عاماً، رافائيل، 10 أعوام، ليوناردو، 9 أعوام، روميو، 6 أعوام، إدواردو، 5 أعوام، ماريا، أيضاً 5 أعوام، وإيلاريا، 3 أعوام.

أشادت آيرلند من قبل بزوجة أبيها البالغة من العمر 41 عاماً، في منشور على إنستغرام، وقالت: "لقد أنقذت حياة والدي. لقد علّمته أنه لا داعي بأن يبقى عالقاً في ماضيه. وأن الاعتراف بالحاجة إلى المساعدة ليس متأخراً أبداً". كما وجهت لها الشكر لأنها ساهمت في تسهيل علاقتها مع أليك.



