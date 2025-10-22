وزير الصحة المصري يتعهد بتوفير 200 ألف علبة ألبان صناعية و200 أسطوانة أوكسجين

في خطوة تعكس عُمق العلاقات الأخوية بين مصر والسودان، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديم مصر دعماً صحياً شاملاً للسودان، يشمل توفير 200 ألف علبة ألبان صناعية شبيهة بلبن الأم، و200 أسطوانة أوكسجين، إلى جانب تعزيز التعاون في القطاع الدوائي ومكافحة الأمراض المتوطنة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبدالغفار لنظيره السوداني، الدكتور هيثم إبراهيم عوض الله، اليوم، في مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير المصري بالوفد السوداني، مؤكداً التزام مصر الراسخ بدعم السودان انطلاقاً من العلاقات التاريخية، ودورها الريادي في دعم النظم الصحية بالدول الأفريقية.

شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دعم مرضى القصور الكلوي السودانيين المقيمين في مصر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة. كما تم الاتفاق على إرسال قافلة طبية مصرية إلى مستشفى “عثمان دقنة” ببورتسودان، تضم نخبة من الأطباء لتقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة. وأُبرمت اتفاقيات لصياغة بروتوكولات مستقبلية لتطوير الخدمات الصحية في السودان.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم إبراهيم عن تقديره العميق للدعم المصري المستمر، مُشيداً بحرص القيادة المصرية على مساندة السودان في مواجهة التحديات الصحية. وأكد الوزيران في ختام اللقاء، أهمية التنسيق المستمر لتعزيز التعاون الصحي، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين.

