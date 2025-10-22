أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع بشكل طفيف إلى 518.4 مليون بالربع الثالث من عام 2025

سجلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ارتفاعا نسبته 10.49%، بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2024.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 916 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 829 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة نمو الإيرادات، الذي يعود بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، بالإضافة إلى الزيادة في قاعدة العملاء.

وأشارت إلى أن صافي المصاريف الأخرى انخفض إلى 95.3 مليون ريال، مدعومًا بالانخفاض في صافي تكاليف التمويل، وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل إلى 26 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 1.04 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 960 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 8.13%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7.78%، إلى 4.85 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليار ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى 2.51 مليار ريال، مقارنة بـ 2.13 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 18.15%.