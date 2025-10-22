اخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت إلى 39 قتيلا و60 جريحا حصيلة انفجار شاحنة صهريج وقود وقع الثلاثاء إثر حادث على طريق سريع في ولاية النيجر في وسط نيجيريا، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الأربعاء.
وقالت إيشا حسيني، منسقة وكالة إدارة الاسعاف في ولاية النيجر "باتت الحصيلة 39 قتيلا و60 جريحا. ما زلنا نحقق في الحادث. كانت حالة الطريق سيئة".
وكان تقرير سابق لأجهزة للطوارئ صدر الثلاثاء، أشار إلى أن عدد القتلى 29 والجرحى 42.
وقال المنسّق المحلي لوكالة إدارة الاسعاف إبراهيم حسيني إن الحادث وقع قرابة الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء بين منطقتي إيسان وباديغي، على الطريق الرابط بين بيدا وأغاي في منطقة كاتشا.

