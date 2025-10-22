ديميت أوزدمير تجتمع ببطل “قلب أسود” في أميركا اللاتينيّة

نال الممثّل التّركيّ أراس آيدن جائزة أفضل ممثّل عن أدائه اللافت في دور نوح بمسلسل “قلب أسود”، لما قدّمه من أداء عاطفيّ وشخصيّة قويّة جمعت بين العمق الدّراميّ والتّعبير الواقعيّ عن الصّراعات الإنسانيّة.

وفي السّياق نفسه نالت الممثّلة التّركيّة ديميت أوزدمير جائزة أفضل ممثّلة أجنبيّة عن دورها في مسلسل “اسمي فرح” الّذي نالت من خلاله إشادة واسعة من النّقّاد والجمهور على حدٍّ سواء، بفضل قدرتها على تمثيل شخصيّة امرأة تواجه تحدّيات قاسية بين الحبّ والبقاء والأمومة بشفافيّة عالية وأداء مؤثّر.

وجاء هذا التّكريم خلال حفل توزيع جوائز أميركا اللاتينيّة “برودو” (Premios PRODU 2025) الّذي يُعدّ من أرقى الفعاليّات الفنّيّة في القارّة، ويكرّم أبرز الإنجازات التّلفزيونيّة في العالم الناطق بالإسبانيّة والأعمال الأجنبيّة الّتي تترك بصمتها في الأسواق العالميّة.

ويُعدّ هذا الفوز إنجازًا جديدًا يُضاف إلى مسيرة الدّراما التّركيّة الّتي تواصل ترسيخ حضورها في السّاحة العالميّة من خلال أعمال نوعية تجمع بين الحبكة المشوّقة والإنتاج المتقن، هذا ما جعلها تحظى بمتابعة جماهيريّة واسعة تمتدّ من الشّرق الأوسط إلى أميركا اللاتينيّة.