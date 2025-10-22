تغييرات جديدة تطال نقابة الفنّانين في سوريا واختبارات صارمة… من إنضم إليها حديثًا؟

أعلنت نقابة الفنّانين في سوريا عن أسماء المنتسبين الجدد بعد سلسلة من الاختبارات الفنّيّة الصّارمة، إذ شملت القائمة أبرز الممثلين مثل كاريس بشار، وائل زيدان، طلال مارديني، عبير شمس الدّين، وروعة السّعدي اضافة الى الفنان ناصيف زيتون.
كما انضمّ إلى النّقابة عدد من المخرجين، من بينهم تامر إسحاق، باسم السّلكا، مثنى صبح ويزن شربتجي، إلى جانب مؤلّفين دراميّين مثل مؤيد النّابلسي، كوليت بهنا وسليمان عبد العزيز.
وأوضحت النّقابة أنّها فتحت باب الانتساب استثنائيًّا لمن تجاوز سنّ الأربعين وأتاحت للأعضاء الحاليّين إضافة تخصّصاتهم الفنّيّة، في خطوة تؤكّد على المرونة والشّموليّة في العضويّة.
نذكر أنّ الفترة الأخيرة شهدت انضمام مجموعة واسعة من الفنّانين المعروفين في سوريا، من بينهم سعد مينه، روبى السعدي، روزينا لاذقاني، إبراهيم شيخ إبراهيم، فاتح سلمان، بسام دكاك، ليا مباردي ورغداء الهاشم، إلى جانب عدد من المواهب الشّابّة الّتي اجتازت اختبارات القبول بنجاح.
وساهمت هذه المبادرة في جذب العديد من الفنّانين والمخرجين السّوريين للانضمام إلى النّقابة، بعد أن كانت شروط الانضمام السّابقة أكثر صعوبة.
كما شملت العضويّة الجديدة كتّابًا بارزين مثل مؤيّد النّابلسي، كوليت بهنا، سليمان عبد العزيز، قاسم الويس، سعيد الحنّاوي، ومعن سقباني.
