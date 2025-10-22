براءة شيرين عبد الوهاب من تهمة جديدة.. ما القصة؟

براءة شيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، حكماً نهائياً ببراءة الفنانةمن التهمة التي وُجهت إليها بـ"سب وقذف" مدير صفحاتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.جاء الحكم ليطوي صفحة الخلاف القانوني الذي أثير بين الطرفين خلال الفترة الماضية. ولم تكتف المحكمة بإعلان براءة شيرين عبد الوهاب، بل رفضت الدعوى المقامة من مدير صفحاتها بالكامل، وحكمت بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، في قرار يُعتبر بمثابة تثبيت كامل للبراءة من الناحية القانونية.وقد دارت أحداث القضية، المسجلة برقم 7877 لسنة 2025، حول اتهامات متبادلة انتهت بتقديم مدير أعمال شيرين السابق بلاغاً ضدها. إلا أن المحكمة، بعد الاطلاع على حيثيات القضية والأدلة المقدمة، قضت بعدم ثبوت الواقعة من الأساس، مما أدى إلى البراءة ورفض الدعوى.كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة، مؤخرًا عن رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدّمت به شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ضد موكلته.وأوضح "قنطوش" في بيان له عبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المحكمة ألزمت الشركة الطاعنة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بالمصروفات ومبلغ أتعاب المحاماة، وأصبح بذلك الحكم باتاً ونهائياً.ونوّه المستشار ياسر قنطوش في بيانه، بأنه أصبح من حقإصدار أغانيها في أيّ وقت، والتعاقد مع أيّة جهة إنتاجية من دون قيد أو شرط.جديرٌ بالذكر، أنكانت قد حصلت في وقت سابق على حكم برفض طلب شركة "روتانا" بوقف تنفيذ حكم سابق لصالحها، والمتعلق بتعويض قيمته مليونا جنيه، وذلك بعد حذف أغنيتين لها من موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي. وبهذا الحكم، تنتهي مراحل التقاضي بين الطرفين؛ ليغلَق الملف بشكل نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب.من جهةٍ أخرى، كان الشاعر الغنائي تامر حسين قد حرَص على طمأنة الجمهور على أحدث تطورات الحالة الصحية للنجمة شيرين عبد الوهاب؛ كاشفاً عن مفاجأة سارة أخرى عن شيرين، وهي عملها على ألبوم جديد سوف تطرحه خلال الموسم الشتوي المقبل، تتعاون من خلاله مع أبرز الأسماء الفنية والموسيقية في الوطن العربي من الملحنين والشعراء والموزعين، أبرزهم: عزيز الشافعي، مدين، أحمد إبراهيم، وتوما، وآخرون.وتمثل هذه الخطوة عودةً للفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية وكلّ محبيها وجمهورها، وطيّ صفحات الخلافات سواء الشخصية أو المهنية، التي قد طالت مسيرتها الفنية خلال الفترة الماضية، وجعلت من اسمها ترند على منصات التواصل الاجتماعي.يمكنك قراءة.. في يوم ميلادها.. كيف واجهت شيرين عبد الوهاب الصعاب والأزمات في أغانيها؟جديرٌ بالذكر، أنقد طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية هذا العام 2025، والذي حمل اسم "بتمنى أنساك"، وذلك على الرغم من أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي قامت بحذف أغانيها من يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها. ولأن شيرين كانت مُصرة على إمتاع جمهورها بأغاني هذا الألبوم، قامت بتدشين قناة رسمية عبْر تطبيق واتساب وطرحت أغاني الألبوم.تضمّن ألبوم شيرين العديد من الأغاني المميزة التي تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ولعل أبرز هذه الأغاني: "عوّدتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".وتُعتبر أغنية بتمنى أنساك أشهر أغاني الألبوم، وحققت نسب مشاهدة بلغت 100 مليون مشاهدة، وذلك وقت طرحها، واحتفل الملحن عزيز الشافعي بهذا النجاح. والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي. وتوزيع توما.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»