ناديا شربل تحتفل بيوم ميلاد والدتها كارين رزق الله وتنضم إلى مسلسل بالحرام لرمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - شاركت الفنانة ناديا شربل متابعيها عبر ستوري حسابها على إنستغرام مقطع فيديو قصير جمعها بوالدتها الكاتبة والممثلة كارين رزق الله تهنئها من خلاله بيوم ميلادها. وعبّرت لها عن حبها بتعليق جاء فيه " يوم ميلاد سعيد أحبك إلى ما لا نهاية". وناديا شربل هي ممثلة موهوبة ظهرت موهبتها اللافتة منذ صغرها حيث كانت تشارك والديها الفنانة كارين رزق الله والفنان فادي شربل بمسلسلات كما كانت لها مشاركة منفردة مع ممثلين آخرين بمسلسلات وأفلام أخرى.

ناديا شربل لوالدتها كارين رزق الله: أسعد يوم ميلاد لصديقتي المفضلة إلى الأبد

من خلال مقطع فيديو قصير طريف شاركته الفنانة ناديا شربل عبر ستوري حسابها وحساب والدتها على إنستغرام، أطلت الكاتبة والممثلة كارين رزق الله وابنتها ناديا شربل التي يبدو أنها أعدت بنفسها حلوى بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد والدتها حيث راحت الأخيرة تتناول منها. ولكن التعابير الأولية لوجهها دلت أن الحلوى تفتقر لشيء ما حيث ذكرت كارين رزق الله أن هذه الحلوى تحتاج للمزيد من السكّر. وكانت ابنتها ناديا شربل تنظر إليها وتراقب ردة فعلها تجاه الحلوى. ثم ضحكتا معًا بعدما رأت تعابير وجه والدتها التي بدت ممتعضة قليلًا. ثم قامت ناديا شربل بتذوقها لتشارك والدتها الرأي بأن هذه الحلوى "حامضة" بعض الشيء وتفتقر للسكّر. ولكن الاثنتان عادتا وأنقذتا الموقف واجمعتا أنها لذيذة واستمرتا بتناولها وهما تضحكان لاسيما وأنها من إعداد ناديا ووالدتها تريد تشجيعها على المبادرة التي قامت بها من أجلها.

وكانت لحظات سعيدة ومرحة جمعت الأم وابنتها في لقطات طريفة مميزة. وعلقت ناديا على الفيديو "يوم ميلاد سعيد أحبك إلى ما لا نهاية". وكذلك شاركت ناديا صورة تجمعها بوالدتها كارين رزق الله في أحد استوديوهات التصوير قبل خضوعهما لجلسة تصوير. وكانت ناديا تلتقط لهما صورة سيلفي بينما كانت والدتها كارين رزق الله تقبلها وهما تبتسمان. وعلقت ناديا شربل على الصورة مهنئة والدتها كارين رزق الله بيوم ميلادها " أسعد يوم ميلاد لسندي وصديقتي المفضلة إلى الأبد".

مسلسلات ظهرت خلالها ناديا شربل مع والدتها كارين رزق الله

تجدر الإشارة إلى أن ناديا شربل ظهرت في أكثر من عمل مع والدتها كارين رزق الله ومنها "مرتي وبنتي وأنا" الذي أطلت فيه وهي طفلة مع والديها الفنانين فادي شربل وكارين رزق الله ثم ظهرت معهما وهي شابة في مسلسل "عيلة ع فرد ميلة" كذلك أطلت مع والدتها في مسلسلات "قلبي دق" و"أم البنات"، و"ومشيت"، و"راحوا". كما لـ ناديا شربل مشاركات منفردة في أعمال أخرى ومنها "بكير"، و"حلوة وكذابة"، وأفلام "حلوة وكذابة كتير" و"كوستا برافا"، و"Dancing on the Edge of a Volcano الرقص على حافة البركان" وغيرها من الأعمال الأخرى. وتتمتع ناديا شربل منذ طفولتها بموهبة تمثيلية لافتة ورثتها عن والديها الفنانان فادي شربل وكارين رزق الله وهي إن تأثرت بهما، ولكنها برزت بأداء خاص بها تتفرد به.

كارين رزق الله وابنتها ناديا شربل في مسلسلات رمضان 2026

على صعيد آخر، ستطل الفنانة كارين رزق الله وابنتها ناديا شربل في مسلسلات رمضان المقبل 2026 حيث انضمت الفنانة ناديا شربل لفريق مسلسل "بالحرام" من بطولة الفنانة ماغي بوغص والنجوم طوني عيسى وتقلا شمعون وباسم مغنية وسارة أبي كنعان وإيلي متري وغيرهم من كتابة كتابة السوريين فادي حسين وشادي كيوان، ومن إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "إيغل فيلمز" حيث انطلق تصويره في 12 أكتوبر الحالي. وكانت كشفت الفنانة ماغي بو غصن أنها ستطلّ بشخصية تدعى جود حين نشرت عبر حسابها على إكس صورة وضعت عليها عبارة "جود قادمة رمضان 2026". ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية حساسة. ومن المتوقع أن تقوم ناديا شربل لدور ابنة ماغي بو غصن في المسلسل.

فيما ستطلّ الفنانة كارين رزق الله في مسلسل من تأليفها وإنتاج مروى غروب ويشاركها البطولة الفنان يورغو شلهوب في ثنائية تجمعهما للمرة الثانية بعد 11 عامًا من لقائهما في العام 2015 في مسلسل "قلبي دق". حيث جمعتهما كيمياء بارزة بدت واضحة على الشاشة ووصلت بسهولة للمشاهدين. المسلسل يتألف من 30 حلقة وسيعرض على شاشة الـ mtv اللبنانية. وسيكون عملًا لبنانيًا سوريًا مشتركًا. وسينطلق تصويره منتصف نوفمبر المقبل. المسلسل مستوحى من قصة حقيقية يدور ضمن إطار دراما اجتماعية مشوّقة تحمل أبعادًا إنسانية. وتحظى كتابات الفنانة كارين رزق الله في مسلسلاتها وأفلامها على الإعجاب لما فيها من سلاسة وتميز وبساطة وقرب من لغة الناس وحياتهم ومشاكلهم التي يعيشونها التي تنقلها بواقعية إلى الشاشة. فيتفاعل معها المشاهدون من خلال متابعتها وإبداء الإعجاب بها. كما لها بصمة خاصة بالكوميديا مع العديد من المسلسلات والأفلام الكوميدية التي جاءت من كتابتها. ومن المسلسلات التي قامت كارين رزق الله بتأليفها:": "إنتي مين"، "ومشيت"، " لآخر نفس"، "مش أنا"، "قلبي دق"، "اخترب الحي"، "حلوة وكذابة"، "عيلة ع فرد ميلة"، "مرتي وبنتي وأنا"، "مرتي وأنا"، فيما ألّفت الفيلمين الكوميديين: "حلوة كتير وكذابة"، و"مدام بامبينو".

