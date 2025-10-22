المستشار النمساوي يخضع لعملية جراحية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مكتب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، اليوم الأربعاء، أن الأخير سيخضع لجراحة في الظهر.

ويعاني المستشار، البالغ من العمر 65 عاماً، من آلام منذ فترة، وسيخضع لعملية جراحية روتينية الأسبوع المقبل، بناءً على نصيحة الأطباء.

وأضاف المكتب، في بيان، أن شتوكر سيواصل أداء مهامه الرسمية من المنزل لبعض الوقت، وسينوب عنه في غيابه، نائب المستشار أندرياس بابلر أو وزير الدولة ألكسندر برول، بحسب الحاجة.

ويعتزم شتوكر المشاركة في قمة دول غرب البلقان في لندن، اليوم، دون أن يتأثر بالعملية المرتقبة.