كريم محمود عبد العزيز يثير الجدل ورسالة مبطّنة للمتطفّلين

نشر الممثّل المصريّ كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته الرّسميّة على إنستغرام، حديثًا نبويًّا شريفًا جاء فيه: “مِن حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»، ما يعني: «من كمال إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشوره، معتبرًا أنّه يعبّر من خلاله عن انزعاجه من الإشاعات الّتي تطال حياته الشّخصيّة، سواء ما يتعلّق بشائعات طلاقه أم بخلافات عائليّة أم بعلاقته بزميلته الممثّلة دينا الشّربيني الّتي لا تزال تتداولها مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

ورأى عدد من المتابعين أن ما نشره كريم رسالة واضحة ضدّ التّطفّل على حياة الآخرين، فيما أشار آخرون إلى أن ما يتعرّض له هو جزء من ضريبة الشّهرة.

يذكر أنّ موجة من الإشاعات ربطت بين كريم محمود عبد العزيز ومواطنته الممثّلة دينا الشّربيني، بعلاقة عاطفيّة وزواج وعاد اسماهما لواجهة الأخبار من جديد بعدما لاحظ المتابعون قيامهما بإلغاء متابعة كليهما الآخر عبر “إنستغرام” وهذا ما فتح الباب أمام المزيد من التّكهّنات.

الإشاعات كانت قد بدأت بعد نجاحهما كثنائيّ في فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، إلّا أن كريم حسم الجدل بعد وقت طويل، بنشر صورة رومنسيّة مع زوجته آن الرفاعي مرفقًة بكلمة “بحبّك”، فيما نفت دينا بدورها أيّ ارتباط به مؤكّدةً أنّ ما تردّد مجرّد إشاعات.

نذكر أنّ كريم ودينا، انتهيا من تصوير فيلمهما الجديد “طلّقني” الّذي سيجمعهما تحت إشراف المخرج خالد مرعي والمنتج زيد الكرديّ.

العمل يحمل طابعًا كوميديًّا لايت ويتناول العلاقات الزّوجيّة، متوقّعًا أن يحظى بترحيب كبير من الجمهور.