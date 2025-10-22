الكويت.. 2.229 مليون مواطن ومقيم في سوق العمل

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن سوق العمل في الكويت أن إجمالي العاملين في البلاد من غير العمالة المنزلية بلغ عددهم 2.229 مليون مواطن ومقيم بنهاية يونيو 2025، من بينهم 1.78 مليون مقيم ومقيمة، و448.9 ألف مواطن ومواطنة.وتفصيليا، ارتفعت أعداد العاملين في سوق العمل بواقع 15.55 ألف عامل وعاملة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 2025 ليبلغ 2.229 مليون مواطن ومقيم بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 2.213 مليون مواطن ومقيم بنهاية ديسمبر 2024.وانخفضت أعداد المواطنين في سوق العمل بواقع 669 مواطنا ومواطنة بعدما بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2025 نحو 448.9 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 449.58 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفعت اعداد العمالة الوافدة في سوق العمل خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بواقع 16.227 ألف وافد ووافد بعدما بلغ عددهم بنهاية يونيو 2025 نحو 1.78 مليون وافد ووافدة مقارنة بـ 1.76 مليون وافد ووافدة بنهاية ديسمبر 2024.

أعلى 3 جنسيات

وكشف التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب أعلى 10 جنسيات باستثناء القطاع العائلي، استمرار تصدر العمالة الهندية لسوق العمل الكويتي مستحوذة على 25.9% من العمالة بواقع 578.24 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 573.86 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر الماضي، وبزيادة قيمتها 4375 عاملا وعاملة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.وحلت ثانيا العمالة من الجنسية المصرية التي تستحوذ على 21.1% من العمالة بواقع 469.37 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 476.15 ألف عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2024، وذلك بتراجع عدده 6780 مصريا ومصرية خرجوا من سوق العمل.وجاءت ثالثا العمالة الكويتية التي تستحوذ على 20.1% من قوة سوق العمل بواقع 448.9 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 449.58 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2024 وذلك بتراجع عدده 669 مواطنا ومواطنة. التغيرات في العمالة الكويتية

ولجهة التغيرات التي طرأت على أعداد العمالة الكويتية في سوق العمل، تظهر البيانات أن عدد العاملين من المواطنين والمواطنات في الحكومة (مؤمن عليه حكومي) يشكلون 73.1% من قوة عمل المواطنين، إذ بنهاية يونيو 2025 بلغ 327.967 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 333.079 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2024 وذلك بتراجع عدده 5112 مواطنا ومواطنة.

وفيما استحوذ العاملون في القطاع النفطي المملوك للدولة على 4.4% من قوة العمل الكويتية انخفضت أعداد العاملين بواقع 563 مواطنا ومواطنة بعدما بلغت أعدادهم نحو 19.885 ألف بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 20.448 ألفا بنهاية ديسمبر 2024.

وسيطر المؤمن عليهم من المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الأهلي على 10.2% من قوة العمل بواقع 45.86 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 47.16 الف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2024.

وبلغت نسبة العاملين وفق الباب الخامس 4.2% من إجمالي القوى العاملة الكويتية بواقع 18.86 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 19.59 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2024.

متوسط الرواتب أظهرت البيانات أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين بنهاية يونيو 2025 بلغ 1571 دينارا شهريا، بمتوسط 1356 دينارا للمواطنات، و 1865 دينارا للمواطنين.

وجاء ضمن البيانات أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين العاملين في الحكومة يبلغ 1605 دنانير بمتوسط 1393 دينارا للمواطنات و1920 دينارا للمواطنين.

وتضمنت البيانات أن متوسط الأجر الشهري للمواطنين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 1401 دينار بمتوسط 1112 دينارا شهريا للمواطنات و1654 دينارا شهريا للمواطنين.

الأنباء الكويتية