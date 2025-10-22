الهلال في ترشيحات جوائز الكاف لافضل نادي افريقي 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم عن قائمة الأندية العشرة المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في القارة لعام 2025.

وضمت قائمة المرشحين كل من الهلال (السودان) بيراميدز (مصر) ، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا ( تنزانيا) آسيك ميموزا (كوت ديفوار)، شباب بلوزداد والنادي الرياضي القسنطيني (الجزائر)، إضافة إلى أورلاندو بايرتس ، صن داون وستيلينبوش (جنوب إفريقيا).

ويعتبر بيراميدز المرشح الاول للفوز بجائزة لقب افضل نادى افريقى لفوزه العام الماضي بدوري الابطال، وفوزه مؤخرا بكأس السوبر الافريقي بعد هزيمته لنهضة بركان المغربي.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

