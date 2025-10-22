تخفيض رسوم الجواز للسودانيين بالخارج

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً يقضي بتخفيض رسوم استخراج وتجديد جوازات السفر للسودانيين بالخارج بنسبة 30%، وذلك في إطار سياسات الحكومة الرامية لتخفيف الأعباء عن السودانيين بالخارج وتشجيع العودة الطوعية.

وأوضح القرار أن التخفيض يسري اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2025، موجهاً الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار عبر بعثات السودان الدبلوماسية والقنصلية في مختلف الدول.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لجهود السودانيين بالخارج وتخفيف المعاناة عنهم ، بجانب دعم برامج العودة الطوعية والمساهمة في بناء واستقرار الوطن.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

