زيلينسكي يعتزم المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، غداً الخميس، للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الأربعاء: "سيكون من دواعي سروري أن أرحب بالرئيس زيلينسكي".

وأضاف كوستا: "سنناقش كيفية تقديم الدعم لأوكرانيا. أن التزامنا راسخ، ومسارنا واضح، وسنواصل زيادة الضغط على روسيا بينما نقوي أوكرانيا سعياً للسلام".

يشار إلى أن الدعم الإضافي لأوكرانيا يُعد من النقاط الرئيسية في قمة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرّر أن يناقش القادة خطط استخدام الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لتقديم قروض بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لتسليح أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم الحزمة الـ 19 من عقوبات التكتّل ضد روسيا.