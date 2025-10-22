إلهام شاهين توضح حقيقة الموقف المثير للجدل مع هالة صدقي.. وهذا ما قالته عن لبلبة

إلهام شاهين: "لبلبة حبيبتي وصاحبتي من سنين طويلة"

مشاركات فنية سابقة لـ إلهام شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - إلهام شاهين توضح حقيقة المقطع المتداول مع هالة صدقي.. وهذا ما قالته عن لبلبةكشفت الفنانةحقيقة المقطع المتداول لها خلال ندوة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي ظهرت فيه تضحك مع الفنانةأثناء حديث الفنانة، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت إلهام شاهين في تصريحاتها الصحفية إن الموقف كان طريفًا، حيث كنت أشرح لها أنني أشعر بحاجة ملحة للذهاب لدورة المياه، فردت هالة صدقي بطريقة مرحة بإنها لا يمكنها الانصراف، فضحكنا من الموقف وكنت بشاور لـ يسرا لإنهاء الندوة.وأضافت: "لبلبة حبيبتي وصاحبتي من سنين طويلة، والموضوع مالوش أي علاقة بيها، الضحك كان بسبب موقف كوميدي بيني وبين هالة، وهي دايمًا بتقول قفشات تضحك".واختتمت إلهام حديثها مؤكدة أن ما حدث كان موقفًا عفويًا وطريفًا لا أكثر، وأنها تحترم لبلبة وتعتز بعلاقتها بها التي تمتد لسنوات طويلة.جدير بالذكر، أن الفنانةتواجدت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس" بشخصية شريرة تدعى "اعتماد الهواري"، ودارت أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياة (جارحي) ويجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم أحمد زاهر، خالد الصاوي، منة فضالي، إنجي المقدم، ملك زاهر، وآخرين والعمل من إخراج محمد سامي.يمكنك قراءة.. إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسدكما كان لها ظهور خاص "ضيف شرف" في فيلم " ريستارت" للنجم تامر حسني، بشخصية فنانة مشهورة في مشهد لا تتعدى أحداثه سوى دقائق قليلة، وسلط الفيلم الضوء على مخاطر وسلبيات منصات السوشيال ميديا التي تدفع الكثيرين لفعل أي شيء من أجل جلب الكثير من الأموال، وضم الفيلم عدد من المشاهير منهم، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، هنا الزاهد، ومن إخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»