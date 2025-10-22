زلزال بقوة 5.1 درجات يهز منطقة قرب مدينة “كوشيرو” في اليابان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زلزال بلغت شدته 5.1 درجات يضرب سواحل مدينة “كوشيرو” في اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم عن وقوع زلزال بلغت شدته 5.1 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل مدينة “كوشيرو” في محافظة “هوكايدو”. ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترًا تحت سطح الأرض. ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تعتبر منطقة معرضة للزلازل نظرًا لوقوعها على حزام النار في المحيط الهادئ، وتشهد البلاد زلازل بشكل متكرر. وتعتبر السلطات اليابانية دائمًا في حالة تأهب للتعامل مع أي طارئ يمكن أن يحدث جراء هذه الظواهر الطبيعية.