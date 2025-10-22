"أن بي أيه": ثاندر يبدأ حملته بفوز ماراثوني مثير على روكتس بفضل غلجيوس-ألكسندر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : افتتح أوكلاهوما سيتي ثاندر حملة الدفاع عن لقبه بفوز ماراثوني مثير على ضيفه هيوستن روكتس 125 124 بعد شوطين إضافيين، وذلك بفضل جهود نجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وسجل أفضل لاعب في الموسم المنتظم والدور النهائي 35 نقطة، بينها رميتان حرتان في آخر 2.3 ثانية من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح فريقه أفضل احتفال بتسلمه خواتم البطولة ورفع لافتة البطل في ملعبه.

وهذه المرة الأولى منذ 2005 التي يفتتح بها الموسم بمباراة تحسم بعد شوطين إضافيين، والسادسة فقط في تاريخ الدوري.

ولم تكن بداية النجم الكندي موفقة، إذ اكتفى بخمس نقاط فقط خلال الشوط الأول، لكنه انتفض بعدها في لقاء حمل نكهة خاصة إذ جمع ثاندر بلاعبه السابق كيفن دورانت الذي غادره عام 2016 للانضمام إلى غولدن ستايت ووريرز، في خطوة لم ينساها جمهور الفريق إذ وجه له صافرات الاستهجان قبل المباراة وخلالها.

وأنهى دورانت اختباره الرسمي الأول مع روكتس الذي انضم إليه من فينيكس صنز في تموز/يوليو الماضي في صفقة تبادل شملت سبعة فرق، بتسجيله 23 نقطة مع 9 متابعات.

لكنه ارتكب خطأ على غلجيوس ألكسندر في أواخر الشوط الإضافي الثاني حين كان روكتس متقدما 124 123 وخرج من الملعب بالخطأ الشخصي السادس وسط ابتهاج الجمهور المحلي، مانحا الكندي فرصة تسجيل الرميتين الحرتين اللتين منحتا ثاندر الانتصار.

وحصل روكتس الذي تألق في صفوفه التركي ألبيرين شينغون بتسجيله 39 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، على فرصة خطف الفوز في الرمق الأخير لكن جاباري سميث أخفق في محاولته.

وكان ثاندر قادرا على حسم اللقاء في وقته الأصلي حين كانت النتيجة 104 104، لكن غلجيوس ألكسندر أخفق في محاولته قبل 2.1 ثانية على نهاية الربع الرابع، على غرار شينغون الذي اختبر حظه في الثانية الأخيرة من دون توفيق.

وتكرر السيناريو في نهاية الشوط الإضافي الأول، إذ أخفق غلجيوس ألكسندر في محاولة أخيرة حين كانت النتيجة 115 115، ثم التقط دورانت المتابعة الدفاعية وطلب وقتا مستقطعا، لكن فريقه كان استنفد أوقاته المستقطعة، ليحتكم الطرفان إلى شوط إضافي ثان.

ورغم تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش في ظل غياب النجم المخضرم ليبرون جيمس عن بداية موسمه الثالث والعشرين في الدوري (انجاز قياسي) بسبب إصابة بعرق النسا (ألم من أسفل الظهر إلى أسفل الساق)، سقط لوس أنجليس ليكرز على أرضه أمام جاره غولدن ستايت ووريرز 109 119.