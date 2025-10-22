بالصور- أنجلينا جولي تخطف الأنظار بوشومها الضّخمة على الظّهر في إيطاليا

حضرت النّجمة أنجلينا جولي (خمسون عامًا) العرض الأوّل لفيلمها الجديد “Couture” في روما، إيطاليا، مرتدية فستانًا مكشوف الظّهر مع عباءة شفّافة، هذا ما أبرز وشومها الكبيرة على الظّهر، بما في ذلك نمر ضخم وبركات بوذية للسّلام والحبّ والحياة الموفّرة للرّخاء.

أكملت إطلالتها بحذاء أسود وجوارب متناسقة أثناء الحدث الّذي أقيم في Auditorium Parco Della Musica.

تلعب جولي في الفيلم دور أمّ وصائغة أفلام تعمل على فيلم لعرض أزياء أسبوع باريس بينما تمرّ بعملية طلاق وتكتشف إصابتها بسرطان الثّدي.

هذا العمل كان قريبًا من قلب النّجمة الحائزة الأوسكار الّتي خضعت لاستئصال ثنائيّ وقائيّ للثّدي عام ٢٠١٣ لأنّها تحمل جين BRCA1. (والدتها، مارشلين برتراند، توفٌيت بسبب سرطان المبيض والثّدي عام ٢٠٠٧، وكذلك توفيت عمّتها وجدّتها بالمرض نفسه).

وصرّحت جولي لمجلّة Variety خلال مهرجان تورونتو السّينمائيّ في سبتمبر أنّها كانت تعلم أنّ قبولها العمل سيستحضر “العديد من الأمور الشّخصيّة”. وأضافت: “لكنّني أجد دائمًا أنّ الأفلام الثّقيلة تميل لأن تكون بيئات العمل فيها مفعمة بالحبّ. هناك شيء مريح للغاية في إجراء محادثات حقيقيّة ومشاركة مشاعر حقيقيّة مع مجتمع مشترك. كان ذلك شفاءً بعدّة طرق لأنّك ترى وجوه الآخرين في مكان التّصوير، فواحد من كل ثلاثة أشخاص مصاب بالسّرطان، ومعظم النّاس قد وجدوا في غرفة مستشفى مع شخص يحبّونه. كلّ شخص في موقع التّصوير فقد شخصًا عزيزًا عليه.”

كما حقّقت جولي لحظة موضة أخرى كبيرة أثناء التّرويج للفيلم في مهرجان تورونتو الشّهر الماضي، حين ظهرت بإطلالة مثيرة على السّجادة الحمراء، شبيهة بتلك الّتي ارتدتها خلال ظهورها المميّز في حفل الأوسكار ٢٠١٢.

لا يزال الفيلم دون موعد إطلاق رسميّ حتّى الآن.