سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 22-10-2025

قدّم سعر المؤشر يوم أمس تداولات ضعيفة ليحافظ بذلك على ثباته الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة باستناده فوق الدعم الحالي المتمركز عند 6720.00, كذلك تشكيل مستوى 6635.00 لدعم إضافي يعزز فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه قريبا لمحطات تاريخية جديدة قد تمتد نحو 6770.00 و6810.00 على التوالي.

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز مؤشر ستوكاستيك حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء ليزيد بدوره فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب للوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6710.00 و 6810.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع