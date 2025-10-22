الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 22-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 22-10-2025 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 22-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 22-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-22 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر المؤشر يوم أمس تداولات ضعيفة ليحافظ بذلك على ثباته الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة باستناده فوق الدعم الحالي المتمركز عند 6720.00, كذلك تشكيل مستوى 6635.00 لدعم إضافي يعزز فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه قريبا لمحطات تاريخية جديدة قد تمتد نحو 6770.00 و6810.00 على التوالي.

 

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز مؤشر ستوكاستيك حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء ليزيد بدوره فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب للوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6710.00 و 6810.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا