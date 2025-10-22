تتجاهلها الكثير من الأمهات... علامات مبكرة لقصر النظر لدى طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:07 صباحاً - قد يُصاب الأطفال بـقصر النظر منذ سن مبكرة، والأجسام البعيدة تبدو ضبابية لمن يعانون من هذه الحالة، وقد يتفاقم قصر النظر إذا تطور خلال الطفولة أو المراهقة، ويمكن تصحيح قصر النظر باستخدام النظارات، وإذا استُخدمت النظارات بشكل صحيح ودقيق، فلن تؤدي إلى تفاقم الحالة، إليك وفقاً لموقع" WebMD" أسباب وعلامات قصر النظر عند الأطفال وكيفية تقليل قصر النظر لدى طفلك.

أسباب قصر النظر عند الأطفال

الأطفال المصابون بقصر النظر عيونهم أكبر قليلاً-الصورة من موقع Freepik

عيون أكبر قليلا ً، الأطفال المصابون بقصر النظر تكون عيونهم أكبر قليلاً من الطبيعي، تُركز شبكية أعينهم على أشعة الضوء التي تُكوّن الصور التي يرونها ومع مرور الوقت، تصبح الأجسام البعيدة ضبابية وغير واضحة.

الفحص الطبي ... لا يشتكي معظم الأطفال من ضبابية الرؤية، وهذا قد يُصعّب على الآباء اكتشاف قصر النظر لدى أطفالهم دون فحص طبي، فيجب فحص نظر الأطفال في عمر ستة أشهر، وثلاث سنوات، وقبل الصف الأول الابتدائي، تُعد هذه الفحوصات مهمة بشكل خاص إذا كان هناك تاريخ عائلي لقصر النظر التدريجي، أو أمراض أخرى في العين، ويمكن للأمهات مراقبة صحة عيون أطفالهن وبصرهم منذ الصغر، إذا بدا عليهن صعوبة في رؤية الأشياء عن بُعد، فاصطحبوه إلى طبيب عيون فوراً.

... لا يشتكي معظم الأطفال من ضبابية الرؤية، وهذا قد يُصعّب على الآباء اكتشاف قصر النظر لدى أطفالهم دون فحص طبي، فيجب فحص نظر الأطفال في عمر ستة أشهر، وثلاث سنوات، وقبل الصف الأول الابتدائي، تُعد هذه الفحوصات مهمة بشكل خاص إذا كان هناك تاريخ عائلي لقصر النظر التدريجي، أو أمراض أخرى في العين، ويمكن للأمهات مراقبة صحة عيون أطفالهن وبصرهم منذ الصغر، إذا بدا عليهن صعوبة في رؤية الأشياء عن بُعد، فاصطحبوه إلى طبيب عيون فوراً. العوامل الوراثية والبيئية... تشير الأدلة إلى أن قصر النظر لدى الأطفال ناتج عن مجموعة من العوامل، يمكن أن تساهم العوامل الوراثية والبيئية في قصر النظر لدى الأطفال، وهناك أدلة على أن العوامل البيئية تتفاعل مع العوامل الوراثية في هذه الحالة.

عادات الطفل مثل ساعات المذاكرة الطويلة في المهام الدقيقة وأمراض الطفولة قد تساهم في ذلك، كما أن أنشطة الأطفال، مثل القراءة والدراسة واستخدام الحاسوب، قد تساهم في قصر النظر.

علامات قصر النظر عند الأطفال

قصر النظر عند الأطفال ليس مجرد صعوبة في الرؤية، بل قد يؤثر على حياتهم اليومية وأدائهم الدراسي والرياضي!

أبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها:

صعوبة رؤية الأشياء البعيدة حيث لا يستطيع الطفل رؤية السبورة أو اللافتات بوضوح.

يميل الطفل للجلوس بالقرب من التلفزيون أو إمساك الكتب قريبة جداً من الوجه.

التحديق المتكرر أو فرك العينين باستمرار.

الصداع المتكرر.

تراجع في الأداء الدراسي أو الرياضي.

إذا لاحظتِ هذه العلامات، يجب استشارة طبيب العيون فوراً لضمان التشخيص والتدخل المبكر.

طرق لتقليل قصر النظر عند الأطفال

فحوصات العين الدورية ليست سوى واحدة من العديد من الطرق التي يمكنك القيام بها لتقليل قصر النظر لدى الأطفال، ومنع الإصابات أو الأمراض التي قد تؤثر على بصرهم، وفي المقابل هناك طرق أخرى لتحسين الرؤية وتقليل قصر النظر لدى الأطفال.

اللعب في الهواء الطلق

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأطفال الذين سُمح لهم باللعب في الهواء الطلق تمتعوا بعيون أكثر صحة من غيرهم، بالإضافة إلى صحتهم، شهد الأطفال الذين قضوا وقتاً أطول في الهواء الطلق انخفاضاً في قصر النظر.

تناول الفيتامينات

تحتوي فيتامينات أ، سي، وهـ، بالإضافة إلى معدن الزنك، على مضادات أكسدة تساعد في الوقاية من الضمور البقعي، وهو حالة تتدهور فيها البقعة الصفراء، وهي الجزء من العين الذي يتحكم بالرؤية المركزية، وتعد أفضل الأطعمة الغنية بالفيتامينات هي الخضروات والفواكه الملونة، مثل: الجزر، الفلفل الأحمر، البروكلي، السبانخ، الفراولة، البطاطا الحلوة، والبرتقال.

ويوصى أيضاً بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل سمك السلمون وبذور الكتان، لتحسين صحة العين.

تناول الكاروتينات

تناول الخضروات الورقية الخضراء والبروكلي-الصورة من موقع AdobeStock

هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى الأساسية لتحسين الرؤية وتقليل قصر النظر، وتشمل هذه العناصر اللوتين والزياكسانثين، وهما كاروتينات موجودة في شبكية العين، كما تتواجد أيضاً في الخضروات الورقية الخضراء، والبروكلي، والكوسا، والبيض.

يمكن أيضاً تناول اللوتين والزياكسانثين كمكملات غذائية، تساعد هذه الكاروتينات على حماية البقعة الصفراء عن طريق زيادة كثافة الصبغة فيها وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية والزرقاء.

ارتداء نظارات واقية

من المهم حماية عيني الطفل باستخدام نظارات مناسبة، وتعتبر نظارات الحماية القوية ضرورية في حالة وجود خطر التعرض للمواد الكيميائية، أو الأشياء الحادة، أو حتى الحوادث البسيطة أثناء ممارسة الرياضة.

يتم تصنيع العديد من النظارات الواقية من نوع من البولي كربونات، وهو أقوى بنحو 10 مرات من أشكال البلاستيك الأخرى.

ارتداء النظارات الشمسية

النظارات الشمسية ليست مجرد مظهر أنيق، بل يُعدّ ارتداؤها من أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل قصر النظر، لذلك ستحتاجين إلى نظارات شمسية تحجب 99 إلى 100% من أشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

تساعد النظارات الشمسية على حماية عيني الطفل من الأمراض الناتجة عن تلف العين، بما في ذلك إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وقد يساعد ارتداء قبعة واسعة الحواف أيضاً على حماية عيني الطفل من أضرار أشعة الشمس.

اتباع قاعدة 20-20-20

تعمل العينان بجد خلال النهار وتحتاجان إلى فترات راحة بين الحين والآخر، قد يكون الضغط شديداً بشكل خاص إذا كان طفلك يدرس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة، لتخفيف الضغط، اتبع قاعدة 20-20-20.

وهذا يعني أنه كل 20 دقيقة، يجب على طفلك أن يتوقف عن النظر إلى الكمبيوتر وأن ينظر إلى شيء يبعد عنه 20 قدماً لمدة 20 ثانية.

التعرف إلى تاريخ صحة العين العائلي

بعض أمراض العيون وراثية، لذا فإن معرفة أمراض العيون التي عانى منها والداك أو أجدادك يمكن أن يساعدك في اتخاذ التدابير الوقائية.

تشمل الحالات الوراثية ما يلي:

الجلوكوما

تنكس الشبكية

الضمور البقعي المرتبط بالعمر

ضمور العصب البصري

في النهاية يجب الانتباه إلى أن فهم التاريخ العائلي يمكن أن يساعدك على اتخاذ التدابير الوقائية المبكرة، فتعد العيون حساسة جداً للجراثيم والالتهابات والتي قد تُؤثر على الرؤية لذا، علّمي صغيركِ غسل يديه دائماً قبل لمس عينيه.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.