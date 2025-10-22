سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 22-10-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو كامل مكاسبه التي حققها في تداولات أمس، ويعود مجدداً للتداول دون مستوى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، هذا الانخفاض الحاد يعكس ضعف الزخم الإيجابي الذي كان يرافق الحركة السابقة، ويؤكد تجدد الضغوط البيعية على العملة المشفّرة في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن أنهى السعر مرحلة التشبع البيعي، ما يفتح المجال أمام مزيد من التراجع في المدى القريب، وتُظهر التحركات الحالية أن البتكوين يفتقر للدعم الفني الكافي لوقف هذا المسار الهابط مؤقتاً، ما يرجّح استمرار موجة الخسائر ما لم يتمكن من استعادة الزخم أعلى المتوسط المتحرك مجدداً.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل