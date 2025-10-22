سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 22-10-2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تحركات ضعيفة متذبذبة على المستويات اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما حد من الآثار السلبية المحيطة بالزوج والمترتبة من تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط.

