أرباح بنك أبوظبي الأول ترتفع 25% إلى 16.02 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025

•السوق في انتظار أدلة قوية حول خفض أسعار الفائدة البريطانية



ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدًا من توقف صعود العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



بعد بيانات اقتصادية إيجابية في المملكة المتحدة، زادت الشكوك حول احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية في بريطانيا.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.3380$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3371$ )،وسجل أدنى مستوى عند (1.3364$).



•فقد الجنيه يوم الثلاثاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب تركيز المستثمرون على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوع ، بصدد تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذه التراجع وسط توقعات باستمرار إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة حتى نوفمبر المقبل ، مع رفض الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء طلبًا من كبار المشرعين الديمقراطيين بعقد اجتماع إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ ثلاثة أسابيع.



الفائدة البريطانية

•أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا في لندن، ارتفاع متوسط الأجور في المملكة المتحدة في أغسطس بأعلى وتيرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مع نمو الاقتصاد البريطاني بأفضل من التوقعات خلال أغسطس.



•وعليه تراجع تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة في اجتماع نوفمبر إلى دون 50%.



بيانات التضخم البريطاني

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة البريطانية ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة لشهر سبتمبر ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.



يصدر بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 4.0% سنوياً فى سبتمبر من ارتفاع بنسبة 3.9% سنوياً في أغسطس ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.7% سنوياً من ارتفاع بنسبة 3.6% الشهر السابق.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم البريطاني أعلى من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية قبل نهاية هذا العام،مما سيؤدي إلى المزيد من المكاسب في سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

