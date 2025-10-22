الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 22-10-2025

2025-10-22 05:09AM UTC

أنهى سعر الزوج الارتداد التصحيحي الهابط باختباره للدعم المستقر عند 106.45 ومن ثم ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتسجيله لبعض المكاسب باندفاعه نحو 108.60 ليستقر بذلك فوق مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 108.00.

 

ما سبق يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنتوقع بتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي استهداف السعر قريبا لمستوى 109.10 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 109.40 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 107.85 و 109.10

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

