سعر سهم سي في إس (CVS) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 22-10-2025

تراجع قليلاً سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 90.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 101.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد