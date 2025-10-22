الاقتصاد

سول (SOLUSDT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 22-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سول (SOLUSDT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 22-10-2025 1/2
  • سول (SOLUSDT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 22-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سول (SOLUSDT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 22-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-22 12:14PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 69.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 63.70$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا