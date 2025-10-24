تحديث توقع سعر الذهب اليوم 24-10-2025

شكّل سعر القهوة بتداولاته الأخيرة نموذج الرأس والكتفين المقلوب ليشكل مستوى 424.20 مستوى العنق الرئيسي له كما هو موضح بالرسم المرفق, نلاحظ أيضا محاولة تجاوز السعر بتداولات يوم أمس لمستوى العنق بملامسته لمستوى437.40 ومن ثم ليرتد بشكل سريع نحو 410.00.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من الثبات فوق الدعم الإضافي الممتد نحو 393.25 ومن ثم لننتظر تحقيقه لاختراق مستوى 424.20 ليؤكد تفعيله للنموذج الإيجابي وليستهدف بشكل أولي لمستوى 457.50 و486.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 400.50 و 457.50

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط