سعر عملة Alpha Quark Token (AQTUSDT) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 24-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-24 12:18PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم  Fortinet, Inc. (FTNT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 81.10$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 87.20$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

