تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-10-2025

انخفض سعر عملة Alchemy Pay (ACHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.013855$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.011940$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط