شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوّج صُنّاع الحلول في ختام النسخة الرابعة من هاكاثون الصناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توّج وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الفرق الفائزة في النسخة الرابعة من هاكاثون الصناعة، خلال الحفل الختامي الذي أقامه الصندوق الصناعي، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود.

وشهد هاكاثون الصناعة بنسخته الرابعة، مشاركة 229 مشاركاً مثلوا 60 فريقاً، لتقديم حلول مُبتكرَة للتحديات المطروحة من المصنعين الوطنيين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للجوائز أكثر من 1,700,000 ريال، توزعت على المراكز الثلاثة الأولى في مسارات التحديات الأربعة، وهي التصميم، والإنتاج، والاستدامة، والأتمتة، إذ حصل الفائز بالمركز الأول في كل مسار على 120,000 ريال، والفائز بالمركز الثاني على 80,000 ريال ، فيما نال الفريق الفائز بالمركز الثالث 60,000 ريال، وذلك تقديرًا للجهود الإبداعية والحلول المبتكرة التي قدّمها المشاركون في مختلف المجالات.

وقدّم الصندوق الصناعي إلى جانب الجوائز المالية، فرصًا تطويرية لجميع المشاركين بالتعاون مع عدد من الشركاء، تتضمن برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لصقل مهاراتهم وقدراتهم، وربط الفائزين والمشاركين بحاضنات ومسرعات أعمال لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو، إضافةً إلى دعم حماية الملكية الفكرية لأفكارهم بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لضمان حقوق المبتكرين.

الجدير بالذكر، أن "هاكاثون الصناعة" في نسخته الرابعة يقام بالشراكة مع بنك الرياض، وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وبرعاية بلاتينية من شركة "معادن"، بما يعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة الابتكار الصناعي.