أمينة خليل ومسيرة من النجاح في الدراما التلفزيونية جعلتها تحصد حب الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 07:03 مساءً - تُعد الفنانة أمينة خليل واحدةً من أبرز الفنانات اللواتي نجحن في خلال السنوات الماضية أن تكون لها مكانة خاصة في السينما والدراما التلفزيونية، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور والذي ينتظر أعمالها الفنية الجديدة دوماً.

كما تعد الفنانة أمينة خليل من أبرز الفنانات في جيلها التي نجحت في الدراما التلفزيونية، وبشكل خاص بموسم دراما رمضان حيث حرصت خلال السنوات الماضية على تقديم عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا.

واحتفالًا بيوم ميلاد الفنانة أمينة خليل والذي يوافق اليوم 26 أكتوبر نستعرض لكم أبرز المسلسلات التي شاركت وجسدت بطولتها وحققت لها مكانةً خاصةً في الدراما العربية.

أمينة خليل والبداية في الدراما التلفزيونية أمام العمالقة

جاءت البداية الفنية لـ أمينة خليل من خلال الدراما التلفزيونية منذ عام 2011 وبشكل خاص أمام أبناء جيلها، حيث شاركت ببطولة مسلسل "الجامعة" كما شاركت في نفس العام ببطولة مسلسل "أبواب الخوف".

وعقب مرور عام شاركت ببطولة مسلسل "طرف ثالث" أمام أمير كرارة، محمود عبدالمغني، عمرو يوسف وبنفس العام كان نجاحها الحقيقي حينما شاركت بالبطولة أمام الفنانة يسرا في مسلسل "شربات لوز" وفي العالم التالي تتعاون معها مرة أخرى من خلال مسلسل "نكدب لو قولنا مبنحبش"، وفي عام 2014 تقف أمينة خليل أمام الزعيم عادل إمام من خلال مُشاركتها ببطولة مسلسل "صاحب السعادة".



وعقب ذلك تنجح أمينة خليل في تثبيت أقدامها بالدراما التلفزيونية من خلال المشاركة في بطولة مسلسل "جراند أوتيل" عام 2016 والذي شارك ببطولته عدد كبير من أبناء جيلها، وفي العام التالي 2017 تُشارك في بطولة مسلسل "لا تطفئ الشمس" أمام الفنانة ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم الشباب، كما تعاونت أيضاً مع المُخرج هاني خليفة من خلال مسلسل "ليالي أوجيني" والذي تم عرضه عام 2018.

أمينة خليل والنجاح في البطولة المُطلقة بالدراما التلفزيونية

على مدار 7سنوات شاركت أمينة خليل ببطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية مما أصقل موهبتها وخبرتها الفنية والتمثيلية، لتُقرر أن تخوض تجربة البطولة المُطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال عدد من المسلسلات والتي ناقشت من خلالها العديد من القضايا الاجتماعية.

قابيل

عام 2019 قدمت الفنانة أمينة خليل أول بطولة لها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "قابيل" أمام كل من الفنان محمد ممدوح، محمد فراج وعدد كبير من الفنانين وجاء المسلسل من إخراج كريم الشناوي.



يُمكنكم قراءة: أمينة خليل تكشف لأول مرة تفاصيل قصة حبها وزواجها: كل تأخيرة فيها خيرة



ودارت أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة، حينما يتولى أحد مُحققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، ويحاول الوصول لمكانها وأيضاً تحديد هوية الخاطف.

ليه لأ

يعد مسلسل "ليه لأ" من أنجح المسلسلات التي جسدت بطولتها الفنانة أمينة خليل وتم عرضه عام 2020 وتناولت من خلاله استعراض قضية تحرر المرأة وتحملها لمسؤولية حياتها الشخصية، حيث دارت أحداث المسلسل حول شخصية "عليا" والتي تُقرر الهروب من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، وتتخذ قراراً آخر وهو الاستقلال بحياتها بعيداً عن أسرتها، ومنذ ذلك الوقت تخوض رحلتها الشخصية مع الحياة.



وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم شيرين رضا، هالة صدقي، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين وجاء المسلسل من إخراج مريم أبو عوف.

خلي بالك من زيزي

عام 2021 تُشارك الفنانة أمينة خليل بموسم دراما رمضان من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي" والذي شاركها في بطولته الفنان محمد ممدوح وجاء من إخراج كريم الشناوي.

ودارت أحداث المسلسل حول سيدة تفشل في محاولتها للإنجاب مجدداً، لتبدأ سلسلة من الخلافات بينها وبين زوجها، وسرعان ما يتطور الأمر لساحات القضاء لتُصبح في خطر بفقدان كل شيء بجانب الأمومة.

الهرشة السابعة

وفي موسم دراما رمضان عام 2023 تُقدم أمينة خليل واحداً من أنجح مسلسلاتها التلفزيونية وهو مسلسل "الهرشة السابعة" والذي جاءت أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخصيتي "آدم، نادين" واللذين يتزوجان بعد قصة حب دامت بينهما لأعوام، ومع مرور الوقت، يشعر كل منهما بالملل والإرهاق من تراكم المسؤوليات وبشكل خاص بعدما يرزقان بتَوْأَمَين، ولا يتبقى لهما سوى حبهما ليتغلبا على تحديات الحياة.



وجاء المسلسل من إخراج كريم الشناوي وشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أسماء جلال، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود.

لام شمسية

حققت الفنانة أمينة خليل نجاحاً كبيراً خلال موسم دراما رمضان الماضي وذلك من خلال مسلسل "لام شمسية" والذي ناقش خلال أحداثه واحدة من القضايا الاجتماعية الأكثر إثارة للجدل، مما جعل المسلسل يُحقق نسب مشاهدة عالية.



وشارك ببطولة المسلسل أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، على قاسم، ثراء جبيل وجاء المسلسل من إخراج كريم الشناوي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».