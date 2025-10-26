أرباح مجموعة تداول السعودية تهبط إلى 82.7 مليون بالربع الثالث 2025 لانخفاض الإيرادات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وعززت مكاسبها مع استيعاب الأسواق لبيانات التضخم والتي عززت التكهنات بنية الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 3% خلال سبتمبر أيلول، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1%.



وبناء على تلك البيانات، أظهرت أداة CME FedWatch، قفزة في احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 98.5% مقارنة بـ91% قبل صدور البيانات، فيما استقرت احتمالات الخفض في اجتماع الأسبوع المقبل بين 98% و99%.



وأظهرت بيانات جامعة ميشيغان، الجمعة، انخفاض القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك عن شهر أكتوبر تشرين الأول إلى 53.6 نقطة من 55.1 نقطة في سبتمبر أيلول، كما انخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس آب 2022.



يأتي ذلك مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا لليوم الرابع والعشرين على التوالي فضلاً عن متابعة الأسواق لنتائج أعمال الشركات.



هذا، ويسود التفاؤل أوساط الأسواق بشأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ترقب انطلاق محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.



وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% (ما يعادل 472 نقطة) إلى 47207 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 47326 نقطة وأقل مستوى عند 46811 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 6791 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6807 نقاط وأقل مستوى عند 6772 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% (ما يعادل 263 نقطة) إلى 23205 نقاط، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23261 نقطة وأقل مستوى عند 23128 نقطة.