"قد يكون مجنون ولكنه ليس غبياً".. بالفيديو: سيناتور أمريكي يفسر قرارات ترامب المفاجئة وتصرفاته

موقع الخليج 365: قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أن الرئيس دونالد ترامب قد يكون مجنوناً ولكنه يعرف ماذا يفعل.

وأضاف ساندرز في برنامج أكسيوس شو :" ترامب قد يكون مجنون، قد يفعل أشياء سلطوية فظيعة، لكنه ليس غبيًا ويفهم ما لا يفهمه العديد من الديمقراطيين."

وأشار :"ما فهمه ترامب، على عكس الديمقراطيين، أن نظامنا معطل، أنت من الطبقة العاملة، وتعيش في أغنى بلد، ولا يمكنك تحمل تكلفة السكن أو الرعايا الصحية أو شراء غذاء ذو جودة جيدة من البقالة."

وتابع :"أدرك ترامب أن هناك ملايين الأشخاص الذين يعانون، ويشعرون بالاشمئزاز من النظام، وقال في كثير من الأحيان "سأصلحه".

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

