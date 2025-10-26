اخبار الرياضه

الريال يتقدم على البارسا 2-1 واختفاء لامين يامال

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: انتهى الشوط الأول من موقعة الريال والبارسا في المرحلة العاشرة للدوري الاسباني لكرة القدم، بتقدم بثنائية سجلها كيليان مبابي (الدقيقة 22) وجود بيلنغهام (الدقيقة 43)، مقابل هدف للبارسا سجله فيرمين لوبيز (الدقيقة 38).

وشهد الشوط الأول من المباراة تفوقاً كبيراً للريال بين جماهيره بالبرنابيو، وأهدر أكثر من فرصة محققة بواسطة فينيسيوس، ومبابي، وغيرهما من النجوم، وسط سيطرة واضحة على مجريات الشوط الأول، مع بعض المرتدات الخطيرة لفريق .

ونجح ريال مدريد في تقديم أفضل مستوياته للموسم الحالي، ويمكن القول إنه الشوط الأفضل في موسم الفريق المدريدي حتى الآن، وخاص الريال الشوط الأول مدفوعاً معنوياً بمشاعر عدائية نوعاً ما للرد على تصريحات لامين يامال قبل المباراة، والتي أكد خلالها أن ريال مدريد يسرق المباريات، ثم يشتكي بعد ذلك.

وفي المقابل كان للتصريحات تأثيرها السلبي على لامين يامال الذي اختفى طوال الشوط الأول، وفي كل مناسبة تصله الكرة يستمع إلى صيحات استهجان من جماهير الريال، كما تعرض لرقابة مشددة طوال الشوط الأول، وفي كرة مشتركة تدخل عليه فينيسيوس بعنف وروح عدائية، ولكنه لم يلحق به الأذى، مكتفياً بتسديد الكرة بقوة واضحة.

