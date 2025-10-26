وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصلت اليوم قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة، تحمل سلال غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تأتي هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المحتاجة في القطاع، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

تم تسليم القافلة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بهدف بدء توزيع المساعدات مباشرة على الأسر النازحة والمتضررة في مختلف محافظات القطاع.

تأتي هذه المساعدات كجزء من الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.