القروض الجديدة تصعد بأرباح سهل للتمويل السعودية 61.6% في الربع الثالث من عام 2025

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل انحسار المخاوف في الأسواق حيال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ونجح المسؤولون الأمريكيون والصينيون في تهدئة التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أعلنوا التوصل إلى إطار لاتفاق محتمل بين واشنطن وبكين، مما يمهد الطريق أمام الرئيسين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج" لإبرام صفقة تجارية نهائية خلال أيام قليلة.



كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى خفض ثانٍ محتمل، بعد خفضها في سبتمبر لأول مرة هذا العام.



وبحسب أداة "فيدووتش"، هناك احتمالية بنسبة 96.7% لخفض الفيدرالي لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، وبنسبة 95.8% لخفضها بنفس النسبة في ديسمبر كانون الأول القادم.



وعلاوة على ذلك، سوف تصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال فصلية لأبرز شركات التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 253 نقطة) إلى 47459 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 6857 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% (ما يعادل 372 نقطة) إلى 23575 نقطة.